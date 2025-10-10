Ángel Di María y Jorgelina Cardoso se calentaron con Toti Pasman: el crudo mensaje

Ángel Di María y Jorgelina Cardoso volvieron al centro de la escena mediática después del partido entre Rosario Central y River, donde una infracción contra el campeón del mundo derivó en una catarata de reacciones. La jugada, cometida por Juan Portillo, encendió la tribuna y las cámaras apuntaron directamente al palco donde se encontraba la pareja del futbolista.

A raíz de esas imágenes, Toti Pasman opinó al aire que Jorgelina Cardoso había “sobreactuado” su reacción. Lejos de pasar desapercibido, el comentario desencadenó una respuesta inmediata y filosa por parte de la rosarina, que no dejó pasar ninguna de las frases del periodista.

“Tenés razón Tonti, cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago”, comenzó Jorgelina Cardoso, con ironía, antes de cuestionar que Toti Pasman relativizara el agarrón que sufrió Ángel Di María. Su réplica incluyó recuerdos de encuentros pasados y una crítica directa al modo en que el comunicador se refiere a su familia.

Toti Pasman había comparado su actitud con la de Antonela Roccuzzo y la acusó de exagerar, incluso preguntándole al aire “¿quién sos vos?”. Ese tono provocó que Jorgelina respondiera todavía más fuerte, relatando una supuesta situación en un aeropuerto donde él se habría disculpado personalmente con ella.

Pero el cruce no terminó ahí. Ángel Di María decidió intervenir desde su cuenta de X para respaldar a su esposa y apuntar contra Toti Pasman. Lo acusó de falsedad, recordó la disculpa mencionada por Jorgelina Cardoso y fue tajante al marcar un límite: con su familia no.

“La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés, lo cara dura que sos”, escribió el delantero. También advirtió que no piensa permitir ataques hacia su esposa ni sus seres queridos y dejó una frase que resonó fuerte: “La vida da muchas vueltas, sé que en algún momento te voy a terminar cruzando”.

El conflicto expuso una tensión latente entre figuras del fútbol y periodistas deportivos, donde cada palabra puede disparar una escalada pública. En tiempos de transmisiones en vivo y redes sociales, un comentario al aire ya no queda en el estudio, sino que impacta directamente en los protagonistas.

Por ahora, el intercambio entre Pasman, Jorgelina Cardoso y Ángel Di María sigue encendiendo comentarios, opiniones divididas y repercusiones que parecen lejos de apagarse. El episodio deja en claro que el terreno entre la crítica y el agravio es cada vez más fino y cualquier chispa puede prender fuego toda la escena.