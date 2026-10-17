Tras varias semanas sin mostrarse públicamente, Soledad Silveyra volvió a conectarse con sus seguidores a través de un video en el que reveló cómo transita su recuperación después de sufrir una caída en su casa. La actriz, de 74 años, permanece internada en el sanatorio Otamendi desde el 7 de septiembre por una fisura de cadera y decidió compartir detalles de su evolución, con un mensaje que mezcló sinceridad, humor y gratitud.

“A un mes y diez días. Gracias a todos por el cariño que tanto bien hace”, expresó en la publicación. En las imágenes, la artista se mostró mientras realizaba los ejercicios indicados para recuperar su movilidad y reconoció que el proceso tiene altibajos. Su testimonio permitió conocer de primera mano cómo enfrenta esta etapa, en la que el acompañamiento de sus seres queridos y del equipo médico ocupa un lugar fundamental.

“Acá estoy haciendo mis ejercicios. Ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu”, contó Solita Silveyra. Además, dejó en claro que está comprometida con las indicaciones de los especialistas y respondió con humor cuando se refirió a su comportamiento durante la internación: “Soy buenísima paciente. Hago todo lo que me dicen”.

Durante el video, la actriz también tuvo palabras de reconocimiento para las personas que estuvieron a su lado desde el accidente. En particular, destacó a su cuñada, Evangelina Membriani, con una frase cargada de emoción: “Mi cuñada Evangelina Membriani, a quien le debo la vida”. Asimismo, agradeció la atención recibida en el sanatorio Otamendi y mencionó con cariño a su kinesiólogo, a quien llama “Miguelo”. Al intentar pronunciar la palabra kinesiología, protagonizó una escena divertida que despertó sonrisas.

Antes de terminar el mensaje, Soledad Silveyra saludó especialmente a dos integrantes del personal que la atendió, Laurita y Carlitos. “A todos los que me atendieron en Otamendi, mis abrazos, especialmente a Laurita y a Carlitos. Laurita, que seas muy feliz. Ya falta poco para el casamiento. Chau, familia, los quiero. Gracias”, dijo, dejando en evidencia el vínculo afectuoso que construyó durante su estadía.

La publicación también recibió numerosas muestras de cariño de figuras del espectáculo. Graciela Borges, amiga y colega de la actriz, comentó con humor: “No voy más con flores, después me echan, jajaja, te amamos”. Por su parte, Marley le escribió “Fuerza Solita”, mientras que Ángela Leiva le dedicó un “Te adoro Solita, vamooo”. Benja Amadeo también se sumó a los mensajes de apoyo con emojis de fuerza.

La situación de salud de la actriz había sido comentada previamente por Pepe Ochoa en LAM, donde explicó que la caída le provocó una lesión en la cadera. “Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora”, precisó el panelista, quien además señaló que la artista ya atravesaba dificultades físicas antes del accidente. Según relató, había tenido problemas de espalda y debió suspender algunas funciones por cuestiones de salud.

De acuerdo con la información compartida por Ochoa, Solita Silveyra se encontraba sola en su domicilio cuando sufrió la caída y llamó a su hijo Facundo, quien acudió para ayudarla. El periodista también contó que habló con Baltasar, otro de los hijos de la actriz, para conocer su estado anímico. “Me dijo que Solita está puteando en el cuarto, que se quiere ir”, relató. Aunque aseguró que la recuperación será prolongada y que la artista está cansada, destacó que conserva el buen ánimo mientras avanza con su rehabilitación.