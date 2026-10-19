El saludo de cumpleaños a Emanuel Ortega se convirtió en el punto de partida de un cuestionamiento público a Julieta Prandi. Juan Alberto Mateyko, cercano a la familia del cantante, utilizó su publicación de Instagram para defenderlo y cargar contra la forma en que la modelo había comunicado la separación, ocurrida a menos de un mes de la boda.

La cercanía de Juan Alberto Mateyko con los Ortega quedó expresada desde el comienzo de su texto: “Querido Emanuel Ortega, aquí recibiendo un nuevo año junto a parte de tu familia: Sebastián Ortega, mi hermano Palito Ortega y otro amigazo Norbi Roman, y me hago responsable de lo que escribo”.

Al cuestionar el comunicado de ruptura, el locutor hizo una referencia a la dictadura y destacó el acompañamiento que, según él, el músico le había dado a su pareja: “Vos no sos merecedor de un comunicado oficial (como en la triste época de la dictadura) para un final de relación con tu pareja, por quien pusiste el pecho públicamente por el triste momento que estaba atravesando”. Luego mencionó a Julieta Prandi y agregó: “Y la voy a visibilizar”.

Otra de las críticas estuvo dirigida al momento del anuncio. Juan Alberto Mateyko vinculó la publicación con las declaraciones de Gustavo Yankelevich sobre la violencia que su nieto Valentín aseguró haber sufrido durante la infancia. El locutor expresó su apoyo al productor y al joven, y utilizó esa coincidencia para reprocharle a la modelo la fecha elegida.

“Así no. Y menos esa publicación (ese comunicado) en un día tan difícil, cuando mi amigo Gustavo Yankelevich narró la triste historia que guardó durante 12 años y todos nos quebramos, y lo apoyamos a él y a su nieto Valentín”, escribió. Cerró asumiendo sus palabras: “Lo que estoy escribiendo, tiene un solo responsable: Juan Alberto Mateyko”.

La publicación a la que apuntó había sido la manera en que Julieta Prandi confirmó el final de su relación con Emanuel Ortega después de seis años juntos. Se habían casado por civil el 15 de septiembre en San Isidro y la separación llegó apenas 27 días después.

En aquel mensaje, la conductora había aludido a acuerdos de pareja que consideraba imposibles de negociar, sin detallar qué había sucedido. También sostuvo que prefería comunicarlo antes de que circularan hipótesis sobre los motivos de la ruptura y pidió respeto por su decisión de no dar más explicaciones públicas.