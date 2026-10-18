El descanso en Brasil de Julieta Prandi quedó bajo la mirada de las redes después de que circulara una foto en la que aparece cerca de un hombre. La imagen se conoció en medio de la repercusión por su separación de Emanuel Ortega y volvió a abrir preguntas sobre su vida sentimental.

La postal, difundida por la cuenta oficial de LAM, muestra a la modelo recostada en una reposera, al sol y luciendo una bikini negra. A poca distancia, un hombre está sentado frente al paisaje. Su identidad no fue informada y la fotografía, por sí sola, no permite establecer que exista un vínculo amoroso entre ambos.

Antes de que se conociera la imagen, Ángel de Brito ya había dado una referencia sobre el viaje. Al responder una consulta de sus seguidores en redes sociales, contó: “Se fue a Brasil con un amigo”. Esa fue la descripción que ofreció el conductor sobre la compañía que había elegido la modelo para estos días de descanso.

Para Julieta Prandi, la escapada llegó poco después de comunicar el final de una relación de seis años. Ella y Emanuel Ortega habían celebrado su casamiento civil el 15 de septiembre en San Isidro. La separación se produjo apenas 27 días después de aquella ceremonia, por lo que el anuncio sorprendió por la cercanía entre la boda y la ruptura. La conductora expresó que había tomado la decisión con dolor y que era ella quien elegía dar un paso al costado.

Desde entonces circularon versiones contrapuestas sobre lo sucedido. Personas del entorno del músico señalaban supuestos celos y conductas de control de la modelo, mientras que desde el lado de ella se hablaba de presuntas infidelidades que habría descubierto. Ninguna de esas explicaciones fue confirmada por los protagonistas como el motivo de la separación, cuyo trasfondo sigue sin una explicación pública detallada.

Al anunciar su decisión, Julieta Prandi había hecho referencia a acuerdos de pareja que consideraba imposibles de negociar, sin precisar cuáles eran ni qué había ocurrido. También explicó que prefería contar la ruptura antes de que aparecieran hipótesis ajenas a su versión. Su mensaje terminó con un pedido de respeto por la decisión de no dar más detalles sobre el final del matrimonio.