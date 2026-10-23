Julieta Prandi decidió responderle a Juan Alberto Mateyko después de que el locutor la cuestionara públicamente por la manera en que anunció su separación de Emanuel Ortega. A su regreso de Brasil, la conductora rechazó el tono del mensaje y las comparaciones que incluyó. Su reclamo también alcanzó al músico por la actitud que tomó frente a esa publicación.

“No sé si merece una opinión”, fue su primera reacción cuando le preguntaron por el descargo. Aunque conoce el vínculo de amistad que Juan Alberto Mateyko mantiene con los Ortega, Julieta Prandi consideró que había otras formas de acompañar a su expareja. “Entiendo que tiene cariño con la familia, pero el apoyo se puede brindar telefónicamente”, sostuvo, al cuestionar que ese respaldo incluyera un ataque público hacia ella.

El posteo de Juan Alberto Mateyko había puesto bajo discusión el comunicado con el que la modelo anunció la ruptura. El locutor hizo una comparación con la dictadura y, además, le reprochó el momento elegido para publicarlo por el dolor que atravesaba la familia Yankelevich. Ese cruce de asuntos fue uno de los puntos que más indignó a Prandi: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista, mezclando la dictadura y la violencia de la familia Yankelevich”.

Para Julieta Prandi, las referencias a esos episodios no tenían relación con su decisión de comunicar el final de la pareja. “No sé qué tengo que ver yo en todo esto”, planteó. La frase expuso su desconcierto ante un mensaje que la responsabilizaba por haber hecho pública una cuestión personal mientras otra familia atravesaba una situación dolorosa.

El malestar también tuvo como destinatario a Emanuel Ortega. La conductora cuestionó que el cantante aprobara la publicación del amigo de su familia y lamentó las risas que mostró al hablar del asunto en SQP. Así, el conflicto dejó de limitarse a las palabras del locutor: la reacción de su expareja fue otro de los motivos por los que se sintió herida.

Al evaluar esa actitud de Emanuel Ortega, Prandi remarcó cuánto le había afectado encontrar su aval a un mensaje que consideró agresivo. El respaldo del músico quedó en el centro de su última respuesta: “Me pareció de más y me dolió la aprobación de Emanuel, pero bueno, elecciones y decisiones”.