Juan Darthés deberá cumplir una condena de seis años de prisión por la causa de abuso sexual contra Thelma Fardin. La decisión de la Justicia de Brasil dejó firme el fallo y marcó un punto clave en un proceso que atravesó varios años, con recursos, instancias judiciales y una fuerte exposición pública.

El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó los planteos presentados por la defensa del actor, entre ellos el recurso especial y el extraordinario. De este modo, Juan Darthés quedó condenado en Brasil y deberá cumplir la pena bajo un régimen semiabierto, que implica regresar a la cárcel para dormir.

La noticia fue comunicada por Thelma Fardin junto a Amnistía Internacional y su equipo legal, integrado por Carla Junqueira y Martín Arias Duval. A través de un video, la actriz repasó el camino judicial que comenzó tras su denuncia y escribió una frase breve, pero contundente: “Ganamos otra vez”.

Desde Amnistía Internacional también remarcaron el peso de la resolución dentro de una causa que tuvo impacto regional. "La Justicia de Brasil dio un paso clave: rechazó los recursos de Juan Darthés y confirmó la condena por la violencia sexual contra Thelma Fardin. El fallo ratifica que los hechos ya fueron probados y que no corresponde volver a discutirlos en esta instancia”, expresaron.

El organismo puso el foco en que el tribunal no volvió a revisar los hechos, sino que ratificó que las pruebas ya habían sido valoradas. Ese punto resulta central porque sostiene la condena contra Juan Darthés y cierra una nueva instancia de discusión judicial después de los intentos de la defensa por revertir el fallo.

La definición también fue leída como un mensaje para otros casos de violencia sexual, especialmente cuando las víctimas son niñas o adolescentes. "Es un avance importante en un proceso histórico y un mensaje claro: la violencia sexual contra niñas y adolescentes debe ser investigada y sancionada. Después de años de lucha, es también una señal sobre la importancia de una justicia que escucha y actúa con perspectiva de género", sentenciaron.

Con esta resolución, el expediente queda en una etapa decisiva y el actor deberá afrontar la pena impuesta por la Justicia brasileña. Para Thelma Fardin, que sostuvo públicamente su denuncia durante ocho años, el fallo no solo confirma la condena, sino que deja una consecuencia concreta: Juan Darthés irá a la cárcel.