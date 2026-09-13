Nicole Neumann recordó una amistad de su adolescencia que perdió cuando la familia de aquella chica la responsabilizó por los problemas alimentarios que atravesaba la joven. En Solo con Niki, el streaming que comparte con Geraldine Neumann y Juan Otero, explicó cómo vivió una acusación que todavía considera injusta.

El vínculo se había formado cuando la modelo comenzaba su carrera y encontró afinidad con una compañera que recibía burlas. “Yo me había hecho re amiga de una chica que le hacían medio bullying, no me acuerdo por qué, y era re buena chica”, contó. Sobre su actitud frente a esas situaciones, agregó: “Yo siempre les digo que protegía a los que bardeaban más, una especie de justiciera”.

Los recuerdos que compartió incluyeron salidas y tiempo juntas fuera de la semana. “Era una amistad re linda. Íbamos siempre juntas los fines de semana a un campo que nos llevaba tu papá”, le dijo a su hermana. Esa cercanía quedó interrumpida cuando aparecieron las dificultades de su amiga con la alimentación y, según relató, sus familiares apuntaron contra ella.

Al reconstruir aquella decisión, Nicole Neumann fue directa: “De golpe me adjudicaron todo el tema a mí y no nos dejaron vernos más”. La prohibición no surgió de una pelea entre ambas. Según su testimonio, fueron los adultos quienes dispusieron que dejaran de encontrarse, y desde entonces no volvieron a mantener contacto.

La bronca de Nicole Neumann por la fuerte acusación

La conductora sostuvo que el peso y las restricciones alimentarias no formaban parte de sus conversaciones con la joven. “Lo peor de todo es que yo nunca en la vida hice dieta. Era una persona que jamás te iba a hablar del peso, de calorías, de dieta, de un pomo”, expresó. Para ella, trabajar en el modelaje no justificaba que le atribuyeran responsabilidad por lo que ocurría.

Durante su explicación insistió: “Yo nunca hice dieta”. También describió su experiencia familiar con la comida: “Tenemos muy buena genética, mi abuela y mi mamá eran de muy buen comer”. Geraldine intervino con una reflexión sobre la reacción de los adultos: “Muchas veces es más fácil echar las culpas afuera en vez de hacernos cargo de qué decimos y cómo lo decimos”.

Más allá de su desacuerdo con la acusación, la pérdida de aquella compañía fue la consecuencia que Nicole Neumann destacó al volver sobre el episodio. Las salidas compartidas quedaron como recuerdo de una relación que ninguna de las dos pudo continuar. Años después, la charla permitió recuperar esa historia, aunque el contacto con su amiga nunca se restableció.