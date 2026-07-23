Las vacaciones de Juana Repetto en San Martín de los Andes junto a sus hijos terminaron generando un inesperado revuelo en las redes sociales. Mientras compartía imágenes del descanso familiar en la Patagonia, una consulta de una usuaria sobre su situación económica despertó una contundente reacción de la actriz, que no dudó en responder con ironía.

Todo comenzó cuando una seguidora comentó una de las publicaciones de Juana Repetto y lanzó una pregunta que rápidamente llamó la atención: “La pregunta sería: ¿cómo hacés para viajar sin laburar?”. Lejos de dejar pasar el mensaje, la influencer decidió contestar con una frase cargada de sarcasmo.

“Preguntale a tu marido”, respondió la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto, dejando en evidencia su fastidio por las constantes especulaciones sobre cómo sostiene su economía y financia sus viajes. La respuesta no tardó en viralizarse y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

Juana Repetto se enojó con una seguidora

Durante su estadía en el sur argentino, Juana Repetto compartió numerosas postales junto a Toribio, Belisario y Timoteo, mostrando paisajes de montañas, lagos y distintos momentos familiares. Sin embargo, también decidió alejarse de la imagen idealizada de las vacaciones y contar cómo fue realmente la convivencia durante esos días.

Con el humor que la caracteriza, reconoció que el viaje estuvo lejos de ser perfecto. “Se portaron pésimo, se pegaron y pelearon todo el viaje, gritaron y yo también”, escribió entre risas, mostrando el costado más cotidiano de viajar con tres chicos pequeños.

Además, explicó que no afrontó toda la experiencia completamente sola, ya que una amiga la acompañó durante la escapada y fue un apoyo importante. “Además estaba con una amiga que me reayudó, pero era para mostrarles cómo nos manejamos nosotros con nuestras cosas”, aclaró para responder a quienes le consultaban cómo lograba organizarse.

Semanas atrás, Juana Repetto también había generado repercusión al compartir una profunda reflexión sobre el proceso de recuperación tras su maternidad. Frente al espejo, mostró su cuerpo y habló con total sinceridad sobre los cambios físicos y emocionales que atravesó después del parto.

“Así se ven algunos cuerpos postparto. Me cuesta mostrar esto, pero es parte del proceso”, expresó. También admitió que todavía convive con inseguridades vinculadas a la relación que tuvo con su cuerpo desde la infancia, aunque aseguró sentirse cada vez más encaminada gracias a una mejor alimentación y a una rutina más organizada para toda su familia.