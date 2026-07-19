Juana Viale no saldrá al aire con Almorzando con Juana el domingo 19 de julio debido a la final del Mundial 2026. La expectativa por el enfrentamiento entre la Selección Argentina y España llevó a El Trece a levantar temporalmente el ciclo y diseñar una grilla especial para esa jornada.

La decisión busca proteger al programa de una competencia televisiva desigual, ya que otros canales comenzarán temprano con la cobertura del partido. En lugar de emitir una nueva mesa desde las 13:45, la señal apostará por Historias cruzadas, una película que ocupará el horario habitual de la conductora.

El filme elegido tiene como protagonista a Skeeter, una joven perteneciente a la alta sociedad que regresa a Mississippi después de terminar sus estudios universitarios. Con el deseo de convertirse en escritora, comienza a entrevistar a mujeres negras que dedicaron sus vidas al cuidado de familias adineradas para reunir sus testimonios en un libro.

La modificación no afectará a Mirtha Legrand, quien sí realizó La Noche de Mirtha acompañada en su mesa por Flavio Mendoza, María Belén Ludueña, Pichu Straneo y Ximena Capristo, por lo que únicamente quedará suspendido el programa dominical de su nieta.

El Trece iniciará la programación especial del domingo a las 9:30 con Los Pitufos y continuará a las 11 con La familia Ingalls. Tras la emisión de Historias cruzadas a las 13:45, la pantalla ofrecerá Till: El crimen que lo cambió todo desde las 16, manteniendo al cine como principal alternativa frente a la cobertura deportiva.

La propuesta seguirá a las 18:15 con Ghostbusters: El legado y a las 20:15 con Spider-Man: Sin camino a casa. El cierre llegará a las 22:30 con Una buena persona, una producción elegida para ocupar el último segmento de una jornada sin los formatos habituales de entretenimiento.

La ausencia de Juana Viale será excepcional y responderá exclusivamente al impacto televisivo de la final que disputará el equipo nacional. Con cinco películas, una serie clásica y una propuesta infantil, la señal intentará sostener una oferta alternativa durante el partido más esperado, sin exponer a Almorzando con Juana a una fuerte caída de audiencia.