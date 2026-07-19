Kelci-Rose Bowers convirtió su exposición pública en una nueva oportunidad comercial al comenzar a vender videos personalizados por internet. La novia de Marcos Senesi, defensor de la Selección Argentina, fijó una tarifa para grabar saludos destinados a distintas ocasiones y también habilitó una alternativa más económica para quienes quieran escribirle.

Cada contenido audiovisual cuesta 35 dólares y puede solicitarse mediante Cameo, una plataforma internacional utilizada por celebridades, deportistas y otras figuras reconocidas. Allí, los usuarios eligen a la persona que desean contratar, explican el motivo del pedido y aportan los datos necesarios para recibir una grabación especialmente preparada.

La propuesta de la futbolista británica contempla cumpleaños, aniversarios, felicitaciones y saludos especiales. También pueden encargarse mensajes de aliento, bromas dedicadas o palabras de motivación. El formato permite incorporar nombres, frases y anécdotas para que la pieza final responda a la historia de su destinatario y no sea un video genérico.

Además de las grabaciones, Kelci-Rose Bowers ofrece la posibilidad de establecer un contacto privado a través del mismo sitio. En ese caso, el valor informado es de 3 dólares por mensaje, una cifra considerablemente menor a la requerida para obtener un contenido audiovisual completo.

Su actividad despertó curiosidad durante el Mundial 2026, cuando el entorno personal de los jugadores también adquirió una mayor visibilidad. El presente deportivo de Marcos Senesi llevó a numerosos hinchas a interesarse por la vida de su pareja, quien cuenta con una trayectoria propia dentro del fútbol y decidió aprovechar esa atención para impulsar el servicio.

A diferencia de otras propuestas asociadas a las redes sociales, el funcionamiento no depende de una publicación abierta para todos sus seguidores. Cada usuario realiza un encargo individual y detalla previamente qué quiere escuchar, para quién está dirigido el saludo y cuál es la celebración o situación que motiva la solicitud. Esa información funciona como guía al momento de crear el video.

El precio expuesto en el perfil terminó por convertir el emprendimiento de la deportista en un tema comentado entre los seguidores de la Selección Argentina. Su incorporación a Cameo reveló otra faceta de Kelci-Rose Bowers y mostró cómo la novia del defensor encontró una manera directa de relacionarse con sus seguidores, mientras la participación de Senesi en el Mundial amplifica el interés por su historia.