Agustina Gandolfo temió no llegar a Nueva York para acompañar a Lautaro Martínez en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España. Una tormenta, un insólito inconveniente con Interpol y el cierre temporal de los aeropuertos transformaron el traslado familiar en una carrera contra el tiempo.

El desenlace trajo alivio después de varias horas de incertidumbre. Una vez que el avión tocó tierra, la empresaria compartió una imagen sonriente con la camiseta azul de la AFA y confirmó: “Llegamos a NY”. La postal cerró una travesía que había comenzado en Miami y acumuló obstáculos hasta minutos antes del aterrizaje.

Las fotos de Agustina Gandolfo desde el aeropuerto.

La primera dificultad surgió cuando una fuerte tormenta impidió que el vuelo partiera en el horario previsto. Desde el interior de la aeronave, Agustina mostró la pista mojada y resumió la situación con una frase: “3 horas de espera por tormenta”. La demora inicial aumentó su preocupación ante la cercanía del partido decisivo.

Un problema completamente diferente apareció cuando revisaron la documentación de su madre. Al parecer, su identidad coincidía con la de una persona requerida internacionalmente y fue necesario aclarar la situación antes de continuar. “Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol”, explicó la esposa del delantero.

El tramo más angustiante llegó cuando Nueva York ya estaba a la vista. La aeronave no recibió autorización para descender y debió permanecer sobrevolando la zona debido a un operativo relacionado con Donald Trump. “Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar”, relató Agustina Gandolfo junto a una fotografía tomada desde la ventanilla.

Las fotos de Agustina Gandolfo desde el aeropuerto.

Durante el viaje estuvo acompañada por sus hijos, Nina y Theo, además de otros integrantes de su familia, entre ellos su hermana Luciana. Una vez superados los contratiempos, los chicos pudieron descansar y comer un plato de pastas. Su madre destacó la paciencia que mantuvieron durante toda la odisea: “Y ellos que se la bancan y se adaptan a todo”.

La llegada permitió que la familia recuperara la tranquilidad y pudiera concentrarse en el motivo principal del traslado. Gandolfo, sus hijos y sus acompañantes estarán en el MetLife Stadium para alentar a Lautaro Martínez ante España, después de un recorrido en el que cada nueva demora amenazó con dejarlos afuera de una de las jornadas más importantes de la carrera del futbolista.