Después de varias semanas de rumores, Juana Viale confirmó públicamente el final de su relación con Yago Lange, con quien estuvo en pareja durante cuatro años. La actriz había mantenido silencio mientras crecían las especulaciones sobre una posible crisis, pero finalmente habló del tema durante una entrevista televisiva.

La revelación ocurrió en Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini en El Trece. Todo surgió mientras la nieta de Mirtha Legrand compartía una particular anécdota relacionada con una travesía que realizó junto al deportista en el océano Atlántico.

En medio del relato, Juana Viale recordó que había protagonizado una discusión mientras ambos se encontraban en un barco de 14 metros, lejos de tierra firme. La situación llegó a tal punto que la actriz tomó una decisión impulsiva, aunque llevarla adelante no era precisamente sencillo en esas condiciones.

Con humor, la conductora contó cómo reaccionó durante aquel episodio: “Empecé a hacer el bolso, quería irme”. La frase despertó la curiosidad de Mario Pergolini, quien aprovechó el momento para hacerle una pregunta directa sobre el presente de su vínculo con Yago Lange.

Sin vueltas, Juana Viale confirmó que la pareja ya no continúa junta. Ante la consulta del conductor sobre si el deportista seguía a su lado, respondió de manera contundente: “No, no seguimos juntos”. De esta manera, la actriz puso fin a las dudas que se habían instalado alrededor de su situación sentimental.

La ruptura volvió a poner sobre la mesa una versión que había generado repercusión en las últimas semanas. Santiago Sposato había hablado de una presunta tercera persona y aseguró: “Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas”.

La verdad de la separación de Juana Viale

Sin embargo, esa información nunca fue confirmada por Juana Viale y continúa siendo una versión. En paralelo, Pepe Ochoa había planteado en LAM, por América TV, una explicación diferente para la separación: “Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse”.

Durante los cuatro años que duró el romance, Juana Viale y Yago Lange compartieron viajes, experiencias vinculadas al mar y una forma de vida que marcó especialmente a la actriz. Ahora, con la ruptura confirmada por la propia protagonista, las distintas versiones sobre las razones del final volvieron a cobrar fuerza, aunque el motivo definitivo de la separación continúa sin ser detallado públicamente por ambos.