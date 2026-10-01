Una pregunta por Tiago PZK bastó para que Luck Ra diera por terminado un móvil con A la Barbarossa. El cantante estaba en las grabaciones de MasterChef Celebrity cuando la charla giró hacia el romance de su expareja, La Joaqui, con el músico: se quitó el auricular y se alejó antes de que la entrevista pudiera seguir.

El malestar apareció apenas Pía Shaw anunció que tenía dos consultas para hacerle. Luck Ra intentó correr la conversación con humor y dijo que era “muy temprano”, pero la periodista mencionó las declaraciones recientes de Tiago PZK. Entre ellas estaba la afirmación de que había tratado de comunicarse con el cordobés después de comenzar su relación con La Joaqui.

Frente a esa consulta, el músico hizo una aclaración y marcó un límite: “No habíamos arreglado esto y no, no le contesté los mensajes”. Cuando le preguntaron si pensaba responder, añadió: “No tengo ganas de arreglar nada”. En pocos segundos, la nota pasó de su participación en el programa de cocina a una conversación sobre un vínculo que él no quería discutir en televisión.

El asunto tenía además un antecedente que Luck Ra recordó durante el móvil. Tras su separación de La Joaqui, había conservado una captura de un mensaje de Tiago PZK que decía: “Che, gordito, quiero que sepas que todo va a estar bien”. Según explicó, decidió borrarla y dejar atrás esa conversación. Cuando Shaw volvió sobre las palabras de Tiago, el cantante la interrumpió: “Pero basta, basta”.

Su protesta apuntó también al tema elegido para la entrevista. “Estoy en MasterChef. No habíamos quedado que íbamos a hablar sobre esto”, señaló antes de quitarse el auricular. La cronista intentó hacer una última pregunta y Georgina Barbarossa intervino desde el estudio, pero el cordobés ya había decidido cortar la comunicación. El móvil terminó en plena emisión.

Qué había dicho Tiago PZK antes del móvil

Las preguntas venían de una aparición de Tiago PZK y La Joaqui ante la prensa en el aeropuerto de Ezeiza. Allí, el cantante confirmó el vínculo con un “Sí, estamos en pareja” y después bromeó: “Estamos felizmente casados”. La relación volvió a poner bajo la lupa su trato con Luck Ra, quien había sido pareja de la artista y había cuestionado la actitud de Tiago.

Tiago PZK también rechazó las críticas que recibió por ese romance: “No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”. Al hablar de su relación previa con el cordobés, sostuvo: “No era mi amigo”. Esas declaraciones llevaron la consulta hasta Luck Ra, pero su respuesta fue concreta: confirmó que no contestó los mensajes y dejó claro que no quiere retomar ese intercambio al aire.