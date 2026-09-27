Desde el sanatorio Mater Dei, Mirtha Legrand continúa siguiendo lo que ocurre en su programa. Juana Viale contó que su abuela mira La noche de Mirtha mientras permanece internada y le señala qué cosas le gustan de su conducción y cuáles no. La revelación surgió durante la apertura de la emisión del sábado, en la que la actriz volvió a ocupar su lugar frente a la mesa.

Con tono afectuoso, Juana Viale le habló a Mirtha Legrand frente a las cámaras: "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei". El saludo mezcló noticias sobre su recuperación y humor familiar ante las exigencias que le pone para llevar a cabo su programa.

Juana no detalló qué aspectos de su trabajo generan esas devoluciones ni contó si La Chiqui le pidió algún cambio concreto. Lo sorprendente de la confesión estuvo en que las observaciones llegan mientras la conductora sigue el programa desde el sanatorio. Su nieta eligió contarlo como una broma cariñosa y dejó ver que la mirada de su abuela sigue presente en el ciclo aun durante la internación.

Mirtha Legrand continúa bajo atención médica en Mater Dei y, según contó su nieta, está mejorando. Por el momento, su nieta no anunció una fecha para su vuelta a la conducción ni adelantó cuándo recibirá el alta. Su mensaje del sábado se centró en llevar tranquilidad al público y en dejarle un saludo a quien estaba mirando el programa desde la clínica.

En esa emisión, Agustín Aristarán, conocido como Soy Rada, Cecilia Dopazo, Cae y el fotógrafo Gabriel Machado compartieron la mesa que Juana presidió en reemplazo de su abuela. La actriz eligió un conjunto blanco con zapatos negros, un peinado recogido y maquillaje para la ocasión. Antes de presentar a los invitados, se tomó un momento para dirigirse a Mirtha.

Al contar que su abuela le marca aciertos y desaciertos, Juana Viale dejó expuesta una costumbre que no se interrumpió con la internación. Mirtha Legrand está lejos del estudio, pero conserva su mirada sobre la emisión que hoy encabeza su nieta. La broma de la apertura mostró que, para las dos, esa conversación sobre el programa continúa incluso cuando las separa una pantalla.