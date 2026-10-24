El nombre de Jude Bellingham, una de las grandes figuras del Real Madrid, quedó en el centro de una polémica sentimental que rápidamente traspasó las fronteras. En las redes sociales comenzó a circular una versión que lo vincula con una modelo argentina conocida por su pasado amoroso con un reconocido actor. La protagonista de esta historia es María del Mar Cuello Molar, cuya supuesta relación con el futbolista inglés despertó rumores de una posible infidelidad a su pareja, Ashlyn Castro. Sin embargo, hasta el momento, no hay confirmaciones oficiales sobre el presunto vínculo.

Las especulaciones surgieron a partir de publicaciones, fotografías y fechas que usuarios de internet comenzaron a relacionar para reconstruir una posible cronología de encuentros. Según esta teoría, los supuestos acercamientos entre Bellingham y María del Mar habrían ocurrido durante 2025, cuando el jugador ya estaba vinculado sentimentalmente con Castro. Las coincidencias que circulan en plataformas digitales alimentaron las sospechas, aunque no constituyen pruebas concluyentes de que haya existido un romance.

Entre los detalles que llamaron la atención aparecen imágenes en las que los usuarios detectaron fondos que consideraron similares, además de referencias a lugares que ambos habrían visitado. También se mencionó una presencia de la modelo argentina en el estadio Santiago Bernabéu, donde juega el conjunto madrileño. A partir de esos elementos, surgieron distintas interpretaciones sobre un posible encuentro, pero no se pudo verificar que las fotografías correspondan al mismo lugar o que ambos hayan coincidido.

¿Bellingham le robó una novia a Alé?

La versión también sostiene que Ashlyn Castro habría descubierto esas presuntas coincidencias y que la situación podría haber generado tensiones en su relación con el mediocampista. No obstante, no existe una declaración pública de la modelo estadounidense que confirme esa hipótesis. Tampoco Jude Bellingham ni María del Mar Cuello Molar se pronunciaron para respaldar o desmentir la historia, por lo que la supuesta infidelidad continúa en el terreno de los rumores.

En Argentina, el interés por la modelo tiene una explicación conocida: su relación con Matías Alé. Ambos se casaron en 2015 y su historia tuvo una enorme exposición mediática. Sin embargo, el matrimonio duró apenas unos meses y terminó en medio de una etapa compleja para el actor, que atravesó problemas de salud y una internación. La separación también generó repercusiones en los programas de espectáculos y convirtió a la joven en una figura habitual de las noticias del corazón.

Después de aquel episodio, María del Mar Cuello Molar tomó distancia de la exposición mediática local y se instaló en México, donde continuó desarrollando su carrera como modelo. Con el tiempo, su actividad profesional y sus viajes internacionales la mantuvieron vinculada al mundo de la moda. Su nombre volvió a aparecer en los medios años después, cuando fue fotografiada junto al arquero alemán Loris Karius durante unas vacaciones en un yate en Grecia, en medio de versiones sobre la situación sentimental del deportista.

¿Bellingham le robó una novia a Alé?

Ahora, la posibilidad de un vínculo con Jude Bellingham volvió a colocarla en el centro de la conversación digital. La combinación de una estrella del fútbol internacional, una modelo argentina y una supuesta crisis amorosa impulsó la viralización de la historia. Sin embargo, las versiones actuales no cuentan con confirmaciones directas de los protagonistas ni con pruebas públicas que permitan establecer que existió una relación entre ambos. Por eso, las coincidencias señaladas en redes deben interpretarse con cautela.

Por el momento, el supuesto romance entre Jude Bellingham y María del Mar Cuello Molar sigue sin confirmación, al igual que las versiones sobre una posible infidelidad a Ashlyn Castro. La repercusión demuestra cómo las publicaciones digitales pueden convertir una serie de coincidencias en una historia de alcance internacional, especialmente cuando involucra figuras conocidas. Hasta que alguno de los protagonistas aporte información verificable, no es posible afirmar que haya existido un encuentro amoroso ni que la pareja del futbolista atraviese una crisis por este motivo.