Luciana Salazar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras aparecer en el Hard Rock Stadium de Miami para apoyar a la Selección Argentina. La modelo asistió al encuentro frente a Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial, y una vez más dejó en claro que la moda ocupa un lugar central en cada una de sus apariciones públicas.

La presencia de la rubia no pasó inadvertida entre los fanáticos que llegaron al estadio. Antes del comienzo del partido, la mediática compartió en sus redes sociales distintas imágenes junto a su hija Matilda, donde mostró el look elegido para vivir una jornada cargada de fútbol y emoción. Como suele suceder con cada publicación, las fotos rápidamente generaron repercusión.

Para esta ocasión especial, Luciana Salazar apostó por un outfit llamativo, con colores inspirados en la bandera argentina y detalles brillantes. La prenda principal fue un top estilo corset con terminaciones similares a un bikini, en tonos turquesa y plateados. Además, incorporó detalles amarillos en el centro que evocaban los colores patrios y potenciaban el espíritu futbolero.

Lulipop super fashion en Miami

El diseño ajustado y el profundo escote fueron algunos de los aspectos más comentados por sus seguidores. La modelo eligió una propuesta que mezcló sensualidad y estética urbana, manteniéndose fiel a su estilo provocador. “Lulipop”, como la llaman sus fanáticos, volvió a demostrar que disfruta de marcar tendencia incluso en eventos deportivos.

La parte inferior del look también llamó la atención. La influencer combinó el top con una minifalda de denim desflecado, de tiro bajo y corte extremadamente corto. La pieza aportó un aire relajado y veraniego, ideal para las altas temperaturas de Miami, aunque sin perder el toque fashionista que caracteriza a la figura mediática.

Para completar el outfit, Luciana Salazar eligió unas botas de jean over-the-knee que elevaron aún más el impacto visual de la producción. El calzado, poco habitual para asistir a una cancha de fútbol, reforzó la apuesta arriesgada de la modelo. A eso le sumó unos anteojos de sol oscuros que terminaron de darle personalidad al conjunto.

Lulipop super fashion en Miami

Las imágenes compartidas desde el estadio se viralizaron rápidamente y despertaron todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios destacaron la originalidad y el glamour del look, otros opinaron sobre la comodidad del outfit para una jornada deportiva. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la mediática logró nuevamente captar la atención.

Con cada aparición pública, Luciana Salazar confirma su capacidad para generar repercusión y mantenerse vigente en el mundo del espectáculo y la moda. Esta vez, su paso por Miami para apoyar a la Selección Argentina volvió a ubicarla en el centro de la escena, combinando pasión futbolera, exposición mediática y una apuesta estética imposible de ignorar.