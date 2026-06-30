Mientras disfruta de unas vacaciones en Miami junto a su hija Matilda en medio del Mundial 2026, Luciana Salazar volvió a convertirse en noticia. Esta vez, el foco no estuvo puesto en el fútbol ni en sus posteos desde Estados Unidos, sino en el supuesto romance con un empresario tecnológico multimillonario que habría viajado junto a ella.

La información fue revelada en el programa LAM, donde Pepe Ochoa aseguró que la modelo no estuvo sola durante su estadía en la ciudad estadounidense. Según contó el panelista, el misterioso hombre habría acompañado a Luciana Salazar, a Matilda y también al niñero que forma parte habitual de sus viajes familiares.

Durante el ciclo de América TV, Ochoa explicó cómo descubrieron quién sería el empresario. “Nos dimos cuenta de que ese nombre, la persona que está al lado de ella, el dueño de la camioneta donde estaban estacionados y le dan la sorpresa a Matilda es de él, es multimillonario”, relató el periodista al aire.

Luego, el integrante de LAM dio más detalles sobre el patrimonio del supuesto novio de Luciana Salazar. “Su vínculo, su nuevo romance es dueño de un departamento de lujo en el Four Seasons de Miami”, sostuvo. Además, agregó que tendría varias propiedades dentro del exclusivo complejo ubicado en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

Según trascendió, el empresario no solo tendría inversiones en Estados Unidos, sino también en Argentina. “Él acá tiene varias propiedades, vive más en zona sur”, comentó Ochoa, dejando entrever que el hombre mantiene una importante actividad tanto en el país como en el exterior gracias a sus negocios tecnológicos.

Para los panelistas del programa, no se trataría de una historia pasajera. “Es una relación formal”, aseguró Pepe Ochoa, mientras que Carolina Molinari lanzó una frase picante sobre el viaje de la modelo: “Si llevás niñero es porque dormís con el tipo”. Más tarde, Denise Dumas quiso saber cuánto tiempo llevarían juntos y el periodista respondió: “Me hablan de hace unos meses”.

Luciana Salazar ¿Con nuevo novio?

Finalmente, el panelista terminó revelando la identidad del empresario. “El tipo se llama Eduardo Wassi, un tecnológico multimillonario”, contó al aire. Además, detalló que es separado, tiene un hijo y que le va “muy bien” económicamente gracias a sus negocios vinculados al mundo de la tecnología.

En paralelo a esta nueva versión sentimental, Luciana Salazar también decidió utilizar sus redes sociales para desmentir nuevamente un viejo rumor que la vinculaba con Máximo Kirchner. “Mi teléfono explota de gente que me llama para ver si es verdad que salgo con Máximo K”, escribió en Instagram. Molesta por la situación, remarcó: “No lo conozco, ni jamás me lo crucé en mi vida”, dejando en claro su hartazgo por las especulaciones.