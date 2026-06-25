La participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo despierta pasión futbolera, sino también historias personales que conmueven fuera de la cancha. En este contexto, Julián Álvarez y Emilia Ferrero enternecieron a sus seguidores al mostrar cómo viven esta experiencia junto a su hijo Amadeo, quien acompaña por primera vez al delantero en una Copa del Mundo.

Fue la propia Emilia Ferrero quien abrió las puertas de la intimidad familiar al publicar un álbum de imágenes en Instagram bajo la frase: “Nuestro primer mundial juntos”. Allí, la influencer y profesora de educación física recopiló distintos momentos cotidianos en medio del clima mundialista que se vive en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las fotos más comentadas aparece el pequeño Amadeo luciendo una camiseta de la Selección Argentina con el número de Julián Álvarez y la palabra “papá” estampada en la espalda. También se pudieron ver escenas del tradicional banderazo argentino en Dallas y tiernas postales familiares que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Amor de familia en tiempos de Mundial

Otro detalle que llamó la atención de los fanáticos fueron las imágenes vinculadas a la historia del fútbol argentino. En una de las fotos se observan cuadros de Diego Maradona, Mario Kempes y Lionel Messi, además de la popular frase del capitán argentino: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ llá, bobo”, convertida ya en un ícono cultural para los hinchas.

Sin embargo, las imágenes que más reacciones generaron fueron las más íntimas. Una de ellas muestra a Julián Álvarez acostado junto a su hijo sobre una cama, en una posición que recuerda al yin y el yang. El bebé le toma el rostro con sus manos mientras el futbolista disfruta relajado de ese instante de conexión familiar.

En otra de las postales más emotivas, se puede ver a Emilia Ferrero, Julián Álvarez y Amadeo sentados sobre el césped del predio de entrenamiento de la Selección Argentina. Mientras el niño sostiene una pequeña pelota de fútbol, sus padres lo observan con ternura, reflejando el costado más cálido del delantero campeón del mundo.

Amor de familia en tiempos de Mundial

La influencer también compartió una escena que emocionó a sus seguidores: ella apareció en la pantalla gigante del estadio de Dallas con su bebé dormido sobre el pecho. La expresión de sorpresa de Emilia Ferrero captó perfectamente el clima especial que atraviesan durante este Mundial tan significativo para la familia.

Mientras Julián Álvarez continúa enfocado en los compromisos deportivos de la Selección Argentina, las imágenes muestran cómo encuentra contención y felicidad junto a su pareja y su hijo. Así, entre entrenamientos, tribunas y momentos familiares, el delantero vive una Copa del Mundo completamente distinta, marcada por el amor y la llegada de Amadeo.