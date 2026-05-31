Julieta Poggio decidió hablar sin vueltas de un tema que suele generar comentarios a su alrededor: el dinero. Después de su paso por Gran Hermano, la joven transformó la exposición en una estructura de trabajo mucho más amplia, y ahora reveló cuáles son las actividades que sostienen su presente económico.

La charla se dio en Ferne con Grego, donde Julieta Poggio fue consultada por su agenda y por la cantidad de proyectos que tiene activos. Lejos de esquivar la pregunta, la influencer enumeró sus fuentes de ingreso y sorprendió por la variedad de roles que logró construir en los últimos años.

“Streaming, he hecho conducción, modelo, bailarina, actriz, cantante porque tengo un disco, animadora infantil, tengo mi marca de maquillajes, tengo el vivero café e influencer”, detalló. La lista dejó en evidencia que su vínculo con el trabajo no depende solo de la imagen pública, sino también de una búsqueda por diversificar su camino.

Ese punto fue clave porque muchas veces las críticas en redes apuntan a cuestionar cuánto participa realmente en cada proyecto. Ante esa duda, la ex Gran Hermano explicó que no se ocupa de todo con la misma intensidad, pero sí piensa algunas iniciativas como una forma de respaldo a futuro.

“No es que estoy pendiente de todo. Esa parte de empresaria es como un poquito más desde el rol de inversora. Es algo que me deja tranquila el hecho de saber que, pase lo que pase, ya tengo como otro trabajo en mi vida. Algo que es mío”, sostuvo Julieta Poggio, dejando claro que parte de su estrategia pasa por no depender de un único ingreso.

La joven también fue directa al hablar de su relación con el dinero. "Me encanta la plata", aseguró, sin intentar suavizar una frase que rápidamente llamó la atención. Después, agregó: "Sé que me lo gano con mi esfuerzo, y por eso lo puedo decir naturalmente. También hay muchos prejuicios alrededor mío, y entiendo que es el lado B que se necesita para estar mediáticamente bien".

Con esa postura, Julieta Poggio volvió a marcar una diferencia entre la exposición y la construcción de una independencia propia. Su presente combina trabajos artísticos, redes sociales, emprendimientos e inversiones, pero también una mirada práctica sobre la fama: aprovechar el momento, multiplicar oportunidades y sostener algo propio más allá de lo que dure la mirada pública.