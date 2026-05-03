La sonrisa de Julieta Poggio se convirtió en tema de conversación después de que mostrara el resultado de un retoque estético que no pasó inadvertido. La influencer había compartido el antes y después de sus carillas dentales, pero la reacción en redes fue tan fuerte que terminó abriendo una discusión inesperada sobre su decisión.

El cambio generó comentarios de todo tipo, entre elogios, dudas y críticas al procedimiento. Julieta Poggio, que suele compartir distintos aspectos de su imagen y de su vida pública, quedó expuesta a una ola de opiniones que no se limitaron al resultado estético, sino que también pusieron bajo la lupa el tratamiento elegido para su dentadura.

La situación escaló cuando un odontólogo cordobés publicó un video en redes sociales donde analizó el caso y cuestionó tanto el procedimiento como el efecto final. En su explicación, el profesional advirtió sobre los posibles riesgos de intervenir piezas dentales sanas, lo que hizo que el debate creciera todavía más entre usuarios que empezaron a opinar sobre el antes y el después.

Ante esa repercusión, la modelo decidió hablar en Intrusos y no esquivó el malestar que le produjo la exposición. Julieta Poggio contó cómo atravesó esas semanas de comentarios y dejó en claro que no le resultó indiferente que un especialista usara su imagen para hacer una crítica pública.

Su respuesta fue directa y apuntó contra el profesional que había analizado su caso. “Dudo que sea un odontólogo verdadero. Me genera muchas dudas, yo no iría a un odontólogo que lo único que hace es tener en el feed un montón de videos criticando a otros colegas”, lanzó, marcando su desacuerdo con la forma en que se instaló el tema.

Lejos de cerrar ahí la discusión, la influencer también le habló a cámara y redobló la apuesta con una frase breve, pero filosa: “Subí algo de tu trabajo a ver si podés”. Con ese comentario, dejó expuesto que su enojo no pasaba solo por la crítica, sino por el modo en que el análisis se volvió viral.

El episodio terminó mostrando el otro lado de los retoques estéticos cuando se vuelven públicos: cada decisión personal puede transformarse en debate masivo. En el caso de Julieta Poggio, lo que empezó como una búsqueda de cambio en su sonrisa derivó en críticas, una respuesta fuerte y una nueva discusión sobre los límites de opinar sobre la imagen ajena.