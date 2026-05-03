Maia Reficco empezó a ser mirada por muchos desde otro lugar a partir de su romance con Franco Colapinto. Pero detrás de esa exposición reciente hay una historia bastante más amplia, marcada por la actuación, la música y una búsqueda personal que la llevó a desprenderse de viejas etiquetas. Su presente combina amor, reinvención y una identidad que eligió nombrar sin rodeos.

Antes de que su nombre quedara asociado al piloto, Maia Reficco ya había construido un recorrido internacional. Nacida en Estados Unidos y formada en Argentina, encontró muy temprano un camino dentro del espectáculo. Pasó por Broadway, donde interpretó a Evita, y luego ganó enorme visibilidad con Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon que la acercó a una audiencia masiva en América Latina.

Ese éxito, sin embargo, también le dejó una marca difícil de desarmar. Con el tiempo, la artista sintió la necesidad de correrse del personaje que la había hecho conocida y empezar a mostrar otra versión de sí misma. En ese proceso, decidió enfocarse con más fuerza en la música y lanzó Tuya, un single en el que buscó unir lo urbano con una sensibilidad más melódica.

La construcción de su identidad personal también ocupó un lugar importante en ese camino. Maia Reficco habló públicamente sobre su sexualidad y explicó cómo llegó a definirse de una manera más honesta con lo que sentía: “Yo soy abiertamente bisexual, bah no te diría bisexual, diría queer porque hay algo del binarismo de la sexualidad que no sé si me termina de interpelar tanto”.

Esa exposición no estuvo libre de cuestionamientos. La cantante contó que atravesó etapas de confusión y también recibió comentarios discriminatorios en redes sociales. Ante ciertas acusaciones, fue tajante al marcar una diferencia entre la vida real y la lectura que muchas veces se hace desde afuera: “El queerbating no existe en la vida real, no somos personajes vendiendo una historia que no va a suceder. Somos personas”.

Uno de los gestos más fuertes de esa transformación fue borrar el contenido de sus redes y apostar por “volver a nacer” en términos artísticos. Esa decisión estuvo ligada a su deseo de despegarse de Kally y presentarse desde otro lugar. “Soy Maia, y a veces me cuesta entender eso. Si a mí me cuesta, que soy yo, no me imagino a la gente”, expresó sobre ese proceso.

Ahora, el vínculo con Franco Colapinto volvió a iluminar su nombre para un público todavía más amplio. Ambos se mostraron juntos tras el Road Show del piloto en Argentina y luego compartieron salidas por Palermo, Cañitas y una jornada en Cardales con amigos. Para Maia Reficco, la atención llega en medio de una etapa donde ya no intenta parecerse a la figura que otros conocieron, sino sostener la identidad que fue construyendo.