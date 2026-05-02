El 2026 no da tregua en materia de romances polémicos y esta vez el foco se posó sobre Cristina Pérez y Luis Petri, una pareja que hasta hace poco se mostraba sólida. Sin embargo, todo cambió tras las declaraciones de Jorge Rial, quien lanzó una versión que generó un verdadero revuelo.

Desde su espacio, el conductor dejó entrever una supuesta infidelidad que habría puesto en jaque la relación. “Pobre ex ministro. Enterarse por los medios que su pareja le mete los cuernos con el dueño de la empresa en la que trabaja”, disparó, sin mencionar directamente a Cristina Pérez, aunque las pistas resultaron más que evidentes.

El comentario no tardó en viralizarse y rápidamente otros programas se hicieron eco. En el ciclo televisivo donde analizan la farándula, ampliaron la información y aseguraron que existen “fuertes rumores” alrededor de esta historia que involucra a la periodista y al dirigente político.

En ese contexto, también surgieron sospechas sobre una posible intencionalidad detrás de la filtración. Algunos panelistas deslizaron que todo podría formar parte de una movida mediática para generar repercusión tanto en el entorno de Viviana Canosa como en el propio Rial.

A pesar del escándalo creciente, desde ese mismo programa intentaron llevar calma al afirmar que la pareja no estaría separada. Esta versión contrastó con la fuerza de las acusaciones iniciales, generando aún más incertidumbre sobre el verdadero estado del vínculo.

Quien intervino directamente fue Lorena de Paola, que decidió contactar a Luis Petri para aclarar la situación. Según reveló, el ex candidato fue contundente al desmentir cualquier crisis o infidelidad en su relación con Cristina Pérez.

“No queremos agrandar una operación”, habría dicho el político, dejando en claro su postura frente a los rumores. Además, reforzó su mensaje con una frase que buscó despejar dudas: “Estamos súper felices y enamorados”.

Así, mientras el escándalo sigue creciendo en los medios, la palabra de los protagonistas intenta poner paños fríos. Por ahora, todo queda en el terreno de las versiones cruzadas, aunque el tema ya se instaló como uno de los más comentados del año.