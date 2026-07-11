El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 no solo despierta expectativa entre los hinchas, sino también emociones muy personales para Daniela Christiansson. La esposa de Maxi López compartió en sus redes sociales cómo vive la antesala de un encuentro que enfrentará a dos países con un significado muy importante en su vida.

La modelo explicó que nació en Ginebra, por lo que tiene nacionalidad suiza, aunque también posee raíces suecas debido a su familia. Además, mantiene un fuerte vínculo con ese país, donde reside actualmente junto a sus hijos Elle y Lando, este último nacido allí a fines del año pasado, mientras organizan la mudanza definitiva hacia Argentina.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Daniela Christiansson no ocultó su entusiasmo por el choque mundialista. “Se viene Argentina-Suiza, ¡no lo puedo creer!”, expresó con una sonrisa. Luego agregó: “¡Pero qué partidos! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó. Estoy tan contenta y emocionada por el partido entre Suiza y Argentina”, reflejando el cariño que siente por ambas selecciones.

Sin embargo, también reconoció que no podrá seguir el encuentro en vivo debido a la diferencia horaria. “Menos mal que no lo voy a mirar porque es a las tres de la mañana acá”, comentó desde Suiza, donde permanece por cuestiones familiares y laborales, mientras Maxi López trabaja en la cobertura del Mundial 2026 para Telefe desde Estados Unidos.

Antes de despedirse del video, la modelo también hizo referencia al gran momento que atraviesa la Selección Argentina luego de eliminar a Egipto en los octavos de final. “¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina!”, sostuvo. Y, sin inclinarse por ninguno de los dos equipos, cerró con una frase diplomática: “Bueno, vamos a ver. Que el mejor gane”.

¿Por quién va a alentar?

Mientras tanto, Maxi López será uno de los protagonistas de la cobertura especial que preparó Telefe para la jornada decisiva. El exfutbolista integrará el equipo de Palpitando la Previa, junto a Sofi Martínez, Grego Rossello y La Tora Villar, analizando todo lo que ocurra antes del encuentro en Kansas City.

La programación especial comenzará con Por el Mundo Mundial, conducido por Marley y Vicky Xipolitakis, continuará con la previa encabezada por Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, y culminará con la transmisión del esperado cruce entre Argentina y Suiza. Una noche que tendrá a Daniela Christiansson con el corazón dividido y a Maxi López siguiendo de cerca uno de los partidos más importantes de la Copa del Mundo.