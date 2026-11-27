La banda K4OS se presenta este viernes 27 de noviembre en Neuquén, en el estadio Ruca Che, como parte de su gira nacional 4EVER TOUR. El espectáculo llega después de un debut en vivo de gran repercusión: la agrupación agotó 15 funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y convocó a más de 50.000 personas.

Integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, K4OS se convirtió en uno de los nombres destacados de la nueva escena del pop argentino. Su desembarco en los escenarios propios marcó el paso del universo digital a los grandes espectáculos en vivo, con una comunidad de seguidores que acompaña cada presentación.

La fecha neuquina es parte de una serie de actuaciones que también incluye Salta, Jujuy, Tucumán y Bahía Blanca. Después de su presentación en el Ruca Che, la banda continuará su recorrido el sábado 28 de noviembre en el Dow Center de Bahía Blanca.

K4OS llega al Ruca Che después de su éxito en el Gran Rex

El fenómeno de K4OS tuvo uno de sus puntos más importantes en la avenida Corrientes, donde la banda realizó 15 funciones completamente agotadas en el Teatro Gran Rex.

La convocatoria superó las 50.000 personas y convirtió cada presentación en una experiencia que trascendió lo musical. Antes de los espectáculos, los seguidores se reunieron en las inmediaciones del teatro con vestuarios intervenidos, glitter, carteles y coreografías.

Dentro de la sala, las canciones coreadas de principio a fin y la participación del público consolidaron una conexión que se convirtió en uno de los rasgos distintivos del proyecto.

Cómo es el espectáculo de la gira 4EVER TOUR

El show fue producido por Move Concerts y dirigido por Tato Fernández, con una puesta en escena que combina música, coreografías, narrativa y recursos audiovisuales.

La propuesta incluye múltiples cambios de escenografía, bailarines, efectos especiales y nueve cambios de vestuario que acompañan los distintos momentos del espectáculo. La producción apunta a construir una experiencia integral, con una identidad visual definida y una dinámica que va más allá de un recital convencional.

Uno de los momentos más emotivos del repertorio llega con la interpretación de «4EVER», una de las canciones que genera mayor conexión con los seguidores.

La presentación en Neuquén permitirá conocer de cerca una producción que ya tuvo una respuesta multitudinaria en Buenos Aires y que ahora busca ampliar su alcance en distintos puntos del país.

Quiénes integran K4OS, la nueva girl band del pop argentino

K4OS está integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily, cuatro artistas que construyeron una comunidad alrededor del proyecto y encontraron en las presentaciones en vivo una nueva dimensión para su propuesta musical.

En ese recorrido, la respuesta del público en el Gran Rex representa un antecedente importante. Las 15 funciones agotadas y los más de 50.000 asistentes muestran la capacidad de convocatoria que alcanzó la agrupación en una etapa inicial de su carrera en vivo.

La gira de K4OS continúa en Bahía Blanca

Después del recital de este viernes en Neuquén, K4OS continuará con su recorrido nacional. La próxima presentación está programada para el sábado 28 de noviembre en el Dow Center de Bahía Blanca.

La gira 4EVER TOUR representa una nueva etapa para la agrupación, que busca trasladar a distintas ciudades la experiencia construida en sus primeras presentaciones propias.

Con el antecedente de Buenos Aires y las fechas en el interior del país, K4OS continúa ampliando su presencia en el circuito de espectáculos nacionales. La presentación en el Ruca Che será una nueva oportunidad para medir la respuesta de su comunidad de seguidores fuera de la Capital Federal.