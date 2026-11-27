El estreno y el furor de Gordon, la serie protagonizada por Rodrigo de la Serna que llegó a Netflix, despertaron un renovado interés por la historia del represor que le da nombre a la producción. En ese contexto, un testimonio de Luis Brandoni volvió a viralizarse y generó conmoción por los detalles de la dramática experiencia que atravesó durante la última dictadura militar.

En una entrevista con Filo News, el actor había reconstruido cómo fue el secuestro que sufrió junto a su entonces esposa, Marta Bianchi, cuando salían de una función teatral. La situación ocurrió el 9 de julio de 1976, después de que ambos recibieran amenazas por su actividad política y sindical. Lo que parecía una noche habitual terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Brandoni recordó que la primera señal de alarma llegó cuando su pareja salió a buscar el automóvil y regresó rápidamente para advertir que había personas sospechosas esperando en las inmediaciones. "Mi esposa, con la que yo trabajaba, salió a poner el auto en marcha y volvió al hall del teatro a decir que nos estaban esperando. ¿Quiénes nos estaban esperando? No se sabía quiénes eran, eran tres automóviles", contó.

Poco después, los interceptaron hombres armados que los obligaron a subir a un vehículo. El intérprete describió el terror de aquel traslado y cómo terminó en Automotores Orletti, uno de los centros clandestinos de detención que funcionaron durante el terrorismo de Estado. "Me taparon los ojos. Me pidieron que me sentara en el suelo, en el piso del auto. Y anduvimos un buen rato", recordó sobre aquellos momentos.

Una vez en el lugar, Aníbal Gordon quedó al frente de los interrogatorios y volvió a recriminarle que hubiera regresado a la Argentina después de las advertencias recibidas. "Me amenazaron diciéndome que ellos me habían dicho a mí unos meses antes que no dijera nada, que no hiciera nada, que no volviera al país. Porque me dijeron que me daban 24 horas para salir del país, si no me mataban", relató el artista.

La dura historia de Luis Brandoni en la dictadura

El cautiverio se prolongó durante varias horas y la situación comenzó a cambiar cuando Gordon recibió instrucciones mediante un walkie-talkie. Incluso, el represor le hizo una advertencia que Brandoni comprendió mucho tiempo después: "Me advirtió que tuviera como fecha de nacimiento ese día, creo que era un 9 de julio, porque había nacido ese día". Para entonces, una comunicación había modificado el destino del actor.

Con los años, Luis Brandoni pudo conocer quién habría intervenido para evitar un desenlace fatal. Según explicó, el general del Ejército Arturo Corbetta habría realizado un llamado que consiguió frenar las intenciones de sus captores. "Nosotros salvamos la vida gracias a que el general Arturo Corbetta, general del Ejército, efectivamente debe haber hecho algún llamado, no sé a quién, que hizo que esta gente desistiera de tomar una medida más drástica conmigo", concluyó en aquella entrevista.