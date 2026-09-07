K4OS, una de las grandes revelaciones de la nueva escena pop argentina, llegará a Neuquén con su gira “4EVER TOUR”. La presentación será el viernes 27 de noviembre a las 21 en el estadio Ruca Che, donde la banda integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily buscará trasladar al público neuquino el fenómeno que ya provocó una verdadera revolución en sus primeros shows en vivo.
La llegada a la provincia se produce después de un comienzo arrollador para la agrupación. K4OS agotó 15 funciones en el Teatro Gran Rex, convocando a más de 50 mil personas. El fenómeno no quedó limitado al escenario: horas antes de cada presentación, cientos de fanáticos se reunieron en las inmediaciones del teatro con looks intervenidos, glitter, carteles y coreografías, convirtiendo cada show en una experiencia colectiva.
El espectáculo fue producido por Move Concerts y dirigido por Tato Fernández, con una puesta que combina música, narrativa y emoción. El show incluye cambios de escenografía, coreografías, bailarines y efectos especiales, además de una marcada propuesta visual que se completa con nueve cambios de vestuario a lo largo de la presentación.
La presentación de Neuquén forma parte de una nueva etapa para K4OS, que también anunció fechas en Salta, Jujuy, Tucumán y Bahía Blanca. La banda dio así el salto definitivo desde el universo digital hacia los escenarios con shows propios y una respuesta masiva que la posicionó como uno de los movimientos más fuertes de la nueva escena pop argentina.
Las entradas para el show de Neuquén ya están a la venta a través de Livepass. El encuentro será el 27 de noviembre desde las 21 en el estadio Ruca Che y promete una noche cargada de música, coreografías, despliegue visual y la energía de una de las bandas jóvenes que más creció en los últimos meses.