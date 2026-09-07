K4OS, una de las grandes revelaciones de la nueva escena pop argentina, llegará a Neuquén con su gira “4EVER TOUR”. La presentación será el viernes 27 de noviembre a las 21 en el estadio Ruca Che, donde la banda integrada por Tau, Ine, Mechi y Lily buscará trasladar al público neuquino el fenómeno que ya provocó una verdadera revolución en sus primeros shows en vivo.

La llegada a la provincia se produce después de un comienzo arrollador para la agrupación. K4OS agotó 15 funciones en el Teatro Gran Rex, convocando a más de 50 mil personas. El fenómeno no quedó limitado al escenario: horas antes de cada presentación, cientos de fanáticos se reunieron en las inmediaciones del teatro con looks intervenidos, glitter, carteles y coreografías, convirtiendo cada show en una experiencia colectiva.

El espectáculo combina música, coreografías, bailarines, efectos especiales y múltiples cambios de escenografía.

El espectáculo fue producido por Move Concerts y dirigido por Tato Fernández, con una puesta que combina música, narrativa y emoción. El show incluye cambios de escenografía, coreografías, bailarines y efectos especiales, además de una marcada propuesta visual que se completa con nueve cambios de vestuario a lo largo de la presentación.

La presentación de Neuquén forma parte de una nueva etapa para K4OS, que también anunció fechas en Salta, Jujuy, Tucumán y Bahía Blanca. La banda dio así el salto definitivo desde el universo digital hacia los escenarios con shows propios y una respuesta masiva que la posicionó como uno de los movimientos más fuertes de la nueva escena pop argentina.

La venta general para el show de K4OS en Neuquén ya está habilitada a través de Livepass.

Las entradas para el show de Neuquén ya están a la venta a través de Livepass. El encuentro será el 27 de noviembre desde las 21 en el estadio Ruca Che y promete una noche cargada de música, coreografías, despliegue visual y la energía de una de las bandas jóvenes que más creció en los últimos meses.