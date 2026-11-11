El conductor y periodista Leandro "Chino" Leunis recordó su participación en la K42 Series de Villa La Angostura a través de un posteo en redes sociales, donde mostró distintos momentos de su recorrido por la prueba de 10 kilómetros.

"Un desafío físico en un entorno único", escribió Leunis al compartir una secuencia de imágenes y videos de la experiencia que vivió en una de las carreras de montaña más reconocidas del país.

En la publicación, el conductor relató paso a paso cómo fue su participación en el evento. El recorrido comenzó con el retiro del kit de competencia, donde recibió la camiseta, el dorsal y el chip de control, uno de los rituales tradicionales de los corredores antes de cada carrera.

Más tarde mostró la previa junto a un café rumbo a la zona de largada y los instantes finales antes del inicio de la prueba, mientras cientos de participantes se preparaban para afrontar los distintos circuitos.

Instagram @leandroleunis

Un desafío en medio de la montaña

A lo largo del recorrido, Leunis compartió imágenes de los senderos y los paisajes que caracterizan a la K42, considerada una de las competencias de trail running más importantes de Sudamérica.

"Mitad de camino, todo es concentración", describió en una de las postales de la carrera, reflejando las exigencias físicas que demanda la disciplina incluso en las distancias más cortas.

El periodista también destacó el espíritu de compañerismo que se vive durante la competencia con frases como "Todos somos uno" y "Juntos a todos lados", acompañadas por imágenes junto a otros corredores.

Instagram @leandroleunis

La emoción de cruzar la meta

Uno de los momentos más destacados del relato llegó con la llegada al arco final. Allí mostró el recibimiento de familiares y amigos, los abrazos posteriores al esfuerzo y la satisfacción compartida con el resto de los participantes.

"Llegada feliz para todos", resumió al mostrar el clima festivo que suele vivirse al finalizar la prueba.

El posteo también incluyó imágenes de la largada de las categorías infantiles, uno de los segmentos que cada año reúne a las familias en Villa La Angostura.

Al cierre de la publicación, Leunis dejó un mensaje de agradecimiento por la invitación y anticipó su deseo de volver a participar: "Nos vemos en el 2027".