Se trata del Istmo de Quetrihué, una angosta franja que une la península homónima con el continente y que constituye uno de los sectores más emblemáticos de Villa La Angostura. Según la información oficial del área de Turismo local, el nombre de la ciudad proviene justamente de esa característica geográfica: la "angostura" formada por la pequeña unión del área costera con la península a través del istmo.

El origen de un nombre

Mucho antes de convertirse en uno de los destinos turísticos más reconocidos de la Patagonia, este sector era un punto estratégico sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi.

El Istmo de Quetrihue forma parte del área fundacional de la localidad, allí se desarrollaron algunas de las primeras construcciones vinculadas al crecimiento de la villa y al impulso turístico promovido por Parques Nacionales durante las décadas de 1930 y 1940.

Hoy, recorrer la zona es también hacer un viaje por la historia local. A pocos metros se encuentran edificaciones históricas como la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, el antiguo Hotel Angostura, la oficina de Parques Nacionales, el muelle Modesta Victoria y la residencia oficial El Messidor.

Un lugar donde empiezan varios de los paseos más famosos

Además de su valor histórico, el istmo es la puerta de entrada a algunos de los sitios más visitados de la región.

Según informa el Parque Nacional Nahuel Huapi, entre las bahías Mansa y Brava se ubica el acceso a la Península de Quetrihué y al Parque Nacional Los Arrayanes. Desde allí parten los senderos que conducen al famoso Bosque de Arrayanes y también a los miradores panorámicos que permiten observar distintos sectores del lago Nahuel Huapi.

En pocos minutos de caminata es posible alcanzar balcones naturales con vistas hacia Bahía Mansa, Bahía Brava y varios brazos del lago, en uno de los paisajes más fotografiados de la localidad.

Cómo llegar al Istmo de Quetrihué

El Istmo de Quetrihué se encuentra en la zona del puerto de Villa La Angostura, al final del boulevard Nahuel Huapi. Desde el centro de la localidad hay aproximadamente tres kilómetros de distancia y puede llegarse caminando, en bicicleta, en vehículo particular o mediante el transporte urbano.

En el lugar funcionan el centro de informes del Parque Nacional, sanitarios públicos y el acceso a los senderos que conducen tanto a los miradores como al Bosque de Arrayanes.

Mucho más que un punto de paso

Para la mayoría de los visitantes, el Istmo de Quetrihué es simplemente el lugar desde donde comienza una excursión. Sin embargo, detrás de ese paisaje hay una historia que explica el origen mismo de Villa La Angostura.

Entre las aguas de Bahía Mansa y Bahía Brava, esa estrecha franja de tierra sigue siendo el corazón geográfico e histórico de la localidad: un rincón que miles de personas recorren cada año sin saber que allí nació el nombre de uno de los destinos más conocidos de la Patagonia.