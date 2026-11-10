La semana pasada se abrieron las inscripciones para el K42 Adventure Marathon 2027, una de las carreras de trail running más convocantes de América Latina. La prueba se desarrollará el año venidero en Villa La Angostura y reunirá como todos los años a atletas nacionales e internacionales que compiten en un trazado de 42 kilómetros por senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi del 4 al 7 de noviembre de 2027.

La organización confirmó que el registro online quedó habilitado desde el jueves de la semana pasada. Como ocurre en cada edición, se espera una demanda inicial elevada, ya que muchos corredores planifican su temporada con más de un año de anticipación y buscan asegurar su dorsal en las primeras horas de apertura. Quienes tengan intención de participar deberán estar atentos al inicio del proceso para no quedarse sin lugar.

El trazado recorre senderos boscosos, crestas de montaña y miradores con vistas al lago Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La prueba principal cubre 42 kilómetros y es considerada una de las más exigentes del calendario patagónico de trail running de montaña.

Inscripciones abiertas para el K42 Adventure Marathon 2027 en Villa La Angostura

El K42 genera un movimiento económico significativo en Villa La Angostura y los destinos cercanos de la Patagonia andina, con repercusión directa en hotelería, gastronomía y comercio local. San Martín de los Andes, a menos de una hora de distancia, suele recibir parte del flujo de visitantes que llegan para la carrera.

Las inscripciones para el K42 Adventure Marathon 2027 se abrieron el jueves 5 de noviembre de 2026 a través del sistema de registro online de la competencia. Para más información, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la organización.