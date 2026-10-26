El Komanche había hecho de las partidas de videojuegos y las charlas en Twitch el punto de encuentro con sus seguidores. La noticia de su muerte a los 30 años, confirmada por su representante Byron Reyes, interrumpió ese recorrido y golpeó a la comunidad del streaming. Su nombre artístico identificaba a Carlos Mauricio Gómez, un salvadoreño que había empezado a transmitir más de una década atrás.

Su historia comenzó en El Salvador, donde nació el 27 de septiembre de 1996. En 2015 inició sus transmisiones en Twitch, una actividad que fue convirtiendo en una carrera como creador de contenido. El crecimiento más marcado de su popularidad se produjo entre 2020 y 2022, cuando amplió su audiencia dentro del streaming en español.

Una de las experiencias destacadas de El Komanche fueron los Squid Craft Games, que sumaron una competencia a su recorrido como creador de contenido. La propuesta tomaba los desafíos de la serie El juego del calamar y los recreaba dentro de Minecraft, uno de los videojuegos presentes en sus transmisiones.

Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite estuvieron entre los títulos con los que ganó seguidores. A esas partidas se sumaban conversaciones e intercambios en vivo con su comunidad. También compartió contenidos y colaboraciones con Ibai Llanos, El Rubius y Fernanfloo, y extendió su presencia entre el público hispanohablante a través de esos encuentros y de sus propios directos.

Qué se sabe de la muerte de El Komanche

Según trascendió, El Komanche fue encontrado muerto en una casa de Monterrey, México. La noticia fue confirmada por Byron Reyes, su representante, quien lo despidió en redes sociales y recordó que todavía tenían proyectos pendientes. El mensaje reunió el dolor por la pérdida con aquello que había quedado por hacer.

En su mensaje de adiós, Reyes destacó su vínculo con el país donde había nacido: “Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo”. También se refirió al impacto del bullying y de los comentarios negativos en internet. Su publicación puso esas formas de hostigamiento en el centro de la despedida.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento. La mención de Reyes al bullying y a los comentarios negativos refleja su preocupación por el hostigamiento, pero no establece una explicación de lo ocurrido en Monterrey.