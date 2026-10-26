La gala de beneficios de MasterChef Celebrity desafió a los participantes con dos preparaciones de la cocina paraguaya: puretón y vorí vorí. Además de las medallas, estaba en juego la posibilidad de obtener ventajas para la semana siguiente. En el otro extremo, quien presentara el plato menos logrado quedaría encaminado a la eliminación.

Maru Botana introdujo la consigna antes de que empezaran a cocinar: “La gastronomía paraguaya tiene mucha influencia española y, por supuesto, técnicas ancestrales guaraníes. El condimento estrella es el maíz y lo siguen de cerca la mandioca y el queso”. La jurado anticipó “un festival de sabores”.

Germán Martitegui explicó primero cómo debía ser el puretón: “Se trata de una base de tortilla frita con queso con un picadito de carne arriba cubierto de huevo frito”. Después presentó la otra opción: “Vorí vorí en guaraní significa ‘bolita bolita’ y es una deliciosa sopa tradicional con bolas de maíz y queso”.

Los platos que se destacaron en MasterChef Celebrity

Tras probar las preparaciones, el jurado llamó al frente a Pablo Migliore, Karina Mazzocco y Hernán “Mala Fama” Coronel. Migliore había elegido el puretón, una receta que enfrentó por primera vez esa noche. “Nunca lo comí ni hice, solo fui a Paraguay a jugar al fútbol”, contó. Maru elogió su trabajo, aunque Damián Betular observó que la carne había quedado algo seca.

Mazzocco presentó un vorí vorí con pollo dorado y defendió su decisión de conservarle la piel: “Es con piel porque sigo a una señora que cocina en Paraguay y lo cocina así para darle más sabor. Además, el chef Betular dijo que me convenía”. Los chefs destacaron especialmente el caldo. Para la conductora, que todavía no había recibido una distinción, la devolución abrió la posibilidad de ganar su primera medalla.

Hernán Coronel llevó un “puretón de copetón”. Aunque admitió que la receta le había resultado difícil, consiguió que el jurado reparara en la carne jugosa y en la cocción de los huevos fritos. Martitegui celebró las decisiones que tomó durante la preparación: “Esto es el plus que hace un Masterchef. En vez de un huevo, dos. ¿Le falta algo? Le ponemos hierbas adentro. Dejar el jugo de cocción. Ese es el espíritu de este programa”.

La devolución emocionó al cantante. “Cuando escuché que tenía que hacer este plato que no conocía, la verdad que no me tenía fe. No sabía que iba a pasar y ahora pasaron unas lágrimas”, reconoció antes del veredicto.

Finalmente, el jurado eligió por unanimidad a Hernán Coronel para la medalla dorada y a Karina Mazzocco para la plateada. Mala Fama se convirtió así en el único participante con dos medallas, mientras que la conductora obtuvo la primera de su recorrido en el certamen.