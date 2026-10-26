Desde el miércoles no había una nueva emisión de MasterChef Celebrity y el domingo 25 de octubre llegó el momento del regreso a Telefe. La vuelta tuvo una gala de beneficios, con medallas en juego y una consigna dedicada a la gastronomía paraguaya. Después de la pausa, la atención también estaba puesta en cómo respondería el público frente al retorno del certamen.

En las mediciones, MasterChef Celebrity terminó con un promedio de 10,8 puntos de rating y lideró la noche de la televisión abierta. La cifra correspondió al desempeño general de la emisión, que combinó el regreso de los participantes con la disputa por las medallas. Telefe tuvo así al certamen culinario al frente de la audiencia durante su vuelta a la programación.

Para llegar a ese resultado en las cocinas, los concursantes tuvieron que trabajar con platos típicos de Paraguay. La propuesta les dio un eje común a las preparaciones y puso los sabores de esa gastronomía en el centro de las evaluaciones. En las mesadas se disputaba algo concreto: conseguir que el plato presentado estuviera entre los elegidos para obtener un beneficio y avanzar mejor posicionados.

Mala Fama y Karina Mazzocco se quedaron con las medallas y fueron los protagonistas de la definición de la noche. El reconocimiento llegó en una gala en la que las preparaciones más logradas podían traducirse en ventajas dentro de la competencia. Sus nombres quedaron entre los destacados de una emisión que volvió a poner a los famosos frente a las exigencias del jurado.

El balcón marcó la diferencia entre las mejores propuestas y las que debían seguir peleando. Quienes lograron destacarse consiguieron su lugar allí, mientras los demás quedaron comprometidos a defender su continuidad en el certamen. La gala dejó, de ese modo, posiciones distintas dentro del juego: para algunos hubo una ventaja; para otros, el desafío de sostenerse en carrera después de la evaluación.

Rumbo a las 23, MasterChef Celebrity seguía encabezando las mediciones de los canales de aire. El registro más alto informado fue de 11,1 puntos, por encima de los 10,8 de promedio. Ese pico completó los números del domingo: después de varios días sin nuevas galas, la competencia se ubicó en el primer lugar entre las propuestas de la televisión abierta.