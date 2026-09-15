Mike Amigorena podría sumarse a MasterChef Celebrity para ocupar el lugar que dejó L-Gante, cuya ausencia ya fue confirmada por Telefe. Según Yanina Latorre, el actor aceptó una propuesta que había rechazado durante las primeras conversaciones para integrar el elenco. Su nombre surge mientras continúan las versiones sobre los motivos de la salida del cantante.

La conductora de SQP aseguró que el acuerdo se habría destrabado después de una nueva búsqueda de la producción. “Lo buscaron mucho al principio, él no quiso y hoy lo convencieron. Van a tener a Mike Amigorena, que tiene muchas ganas de hacerlo, pero aparte cocina muy bien”, contó. Así presentó al supuesto reemplazante y destacó su entusiasmo por competir.

El interés por Mike Amigorena, de acuerdo con esa información, existía desde el armado inicial del programa. “Le gusta cocinar, lo buscaron al principio un montón y hoy Telefe decidió a la tarde que se iba del todo este chico L-Gante”, explicó Latorre. También mencionó su faceta musical y las visitas que realiza con su banda a geriátricos.

Por qué se bajó L-Gante de MasterChef

La incorporación todavía espera un anuncio oficial, pero la baja de L-Gante de MasterChef Celebrity ya fue comunicada por el canal. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, publicó Telefe. El mensaje modificó la convocatoria anunciada previamente, sin detallar las razones ni explicar cómo se cubrirá la vacante.

En Intrusos, Paula Varela mencionó una versión vinculada con la salud: “Dijeron que tenía un tema de salud. Lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir porque se descompuso”. Adrián Pallares sostuvo una interpretación más tajante sobre la decisión: “Ella lo dice de una forma cuidadosa pero la realidad es que Telefe lo echó. Por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”.

Desde el entorno de L-Gante, en cambio, negaron que hubiera un enfrentamiento grave y deslizaron diferencias relacionadas con los números del contrato. Su amigo Luis Perdomo también rechazó la versión de un despido y defendió la continuidad del buen vínculo con la señal. Ninguna de esas explicaciones fue incluida en el comunicado institucional.

Para Mike Amigorena, la eventual llegada a MasterChef Celebrity significaría aceptar finalmente el desafío culinario que, según Latorre, había preferido dejar pasar. El próximo paso será conocer si Telefe confirma su incorporación al ciclo conducido por Wanda Nara. Hasta entonces, el actor es el nombre señalado para completar el elenco, mientras las circunstancias de la baja siguen rodeadas de versiones contrapuestas.