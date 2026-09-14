Las milanesas con fideos fueron el menú elegido por Rocío Robles para una práctica de cara a MasterChef Celebrity que tuvo un acompañante especial. La periodista mostró a Adrián Suar junto a ella en la cocina y dejó ver cómo incorpora la preparación para el concurso a sus planes de pareja. El domingo, entre recetas, hubo tiempo para compartir el momento en Instagram.

En sus historias, la participante presentó al actor con una frase cariñosa: "Practicando con ayudante de lujo". La publicación permitió conocer quién la acompañaba durante el ensayo casero, aunque no detalló qué tarea había quedado a cargo de cada uno. En otra imagen mostró el plato que estaba preparando, una combinación habitual de la mesa familiar.

El gesto de Adrián Suar adquirió otro significado por su trabajo como gerente de programación de El Trece. Su pareja competirá en un ciclo de Telefe, por lo que la escena reunió en una misma cocina al apoyo sentimental y a la competencia entre canales. Rocío Robles incluso etiquetó la cuenta de MasterChef Celebrity en la publicación.

Más allá de esa coincidencia televisiva, las imágenes mostraron una instancia previa a las exigencias del certamen. Todavía sin la presión de cocinar frente al jurado, la periodista aprovechó el fin de semana para ensayar. Las milanesas con fideos también aparecen entre las preparaciones del programa, donde un plato conocido puede requerir algún detalle que lo diferencie.

La práctica doméstica se suma a las clases que están tomando los participantes antes del inicio de las grabaciones. Esos encuentros buscan nivelar conocimientos y enseñar preparaciones básicas para afrontar las pruebas. En el caso de Rocío Robles, el aprendizaje continúa fuera de esas clases: además de incorporar herramientas culinarias, encuentra momentos para ponerlas a prueba en casa.

Sobre el calendario de MasterChef Celebrity, Yanina Latorre mencionó el próximo 28 de septiembre como posible fecha de comienzo. Sin embargo, quedó sin precisar si se refería al arranque de las grabaciones o al estreno en pantalla. Esa diferencia mantiene abierta la incógnita sobre cuándo podrá verse a la periodista cocinando junto al resto de los concursantes.

Mientras se define ese punto, Adrián Suar ya tuvo una aparición vinculada al reality a través de las redes de su pareja. La publicación dejó una postal del acompañamiento durante los preparativos. Cuando lleguen las pruebas, será ella quien deba llevar lo aprendido a cada plato y responder a las consignas del jurado.