L-Gante quedó afuera de la próxima temporada de MasterChef Celebrity cuando su participación ya había sido anunciada. Telefe confirmó la novedad y modificó así el plantel que había presentado para el regreso del concurso. El cantante era uno de los primeros convocados, por lo que su ausencia representa un cambio respecto de los planes difundidos inicialmente.

La comunicación llegó este lunes 14 de septiembre a través de la cuenta oficial del canal en X. "Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity", publicó la señal. El mensaje fue breve y se limitó a confirmar que el músico no estará entre quienes compitan en las cocinas.

Detrás del anuncio quedaron dos incógnitas centrales: por qué se produjo la baja y quién podría ocupar ese lugar. Telefe no dio explicaciones sobre los motivos ni presentó un reemplazante. Tampoco precisó si la decisión partió del artista o de la producción, de modo que las circunstancias de su salida siguen sin una aclaración oficial.

El cambio se conoció apenas seis días después de que terminaran de anunciar a los participantes de MasterChef Celebrity. El martes 8 de septiembre, la señal había completado una convocatoria presentada con 24 figuras, luego de revelar los nombres gradualmente. Con la salida de L-Gante, aquella lista pierde a uno de los artistas que habían sido confirmados desde el comienzo.

Entre los músicos anunciados continúan Luck Ra, Alejandro Lerner y Hernán Coronel, líder de Mala Fama. La convocatoria también incluye a Lizy Tagliani, Pachu Peña, Campi, Sebastián Presta, Julieta Poggio y Marta Fort. A ellos se suman actores como Diego Ramos, Nazareno Casero y Julieta Nair Calvo, además de periodistas como Morena Beltrán, Rocío Robles, Luciana Geuna y Pablo Giralt.

Antes de la confirmación del canal, Nahuel Saa había adelantado la ausencia del cantante, una versión que otros periodistas, entre ellos Ángel de Brito, habían desmentido. Tras el comunicado, el creador de contenido reclamó el crédito por la información: "INFORMACIÓN CONFIRMADA! Citen la fuente! Saludos a los que me desmintieron". El anuncio de Telefe terminó por despejar esa contradicción.

Para la competencia, lo pendiente ahora es saber cómo se resolverá la vacante que deja L-Gante. La producción todavía no informó si incorporará a otra figura para sostener el número original de participantes o si avanzará con un elenco más reducido. Esa definición será clave para conocer la conformación definitiva del grupo que afrontará las pruebas culinarias.