Entre las preguntas que recibió en los Martín Fierro de la Música, L-Gante se encontró con una que seguía pendiente: qué había pasado con su incorporación a MasterChef Celebrity. El músico, cuyo nombre ya estaba confirmado para el certamen, explicó por qué eligió retirarse antes de grabar y también habló de Wanda Nara.

El cantante puso el foco en su agenda musical y en la dificultad de hacerse un espacio para cumplir con el programa. “Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometerme de una manera tan concreta y no quería quedar mal”, sostuvo. Su explicación apuntó a un problema de tiempos que prefirió resolver antes de entrar a la cocina.

Para L-Gante, aceptar el desafío también significaba asumir la responsabilidad de estar presente en las jornadas de MasterChef Celebrity. Sus compromisos laborales podían complicar esa continuidad y obligar a la producción a reorganizarse ante una ausencia. “El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso hicimos las cosas bien, concretas”, explicó sobre cómo resolvió su baja.

Durante la charla también descartó que la salida tuviera que ver con los supuestos inconvenientes legales que se habían mencionado entre las versiones. El artista presentó la decisión como propia y vinculada con su disponibilidad, después de varias semanas de especulaciones sobre los motivos por los que finalmente no integró el grupo de participantes.

La consulta sobre Wanda Nara tuvo un lugar en ese intercambio: además de ser su expareja, ella está al frente del reality al que había sido convocado. L-Gante aseguró que conserva un buen vínculo con la conductora y mencionó que habían hablado recientemente. “Hablé hace un par de fechas, si la veo está la mejor”, expresó.

El músico también mostró interés en volver a encontrarse con ella, aunque no dio detalles sobre una reunión concreta. “Tengo ganas de verla, yo siempre termino bien con todas las personas”, afirmó. Con esas palabras describió cómo está la relación después de su historia sentimental y dejó abierta la posibilidad de compartir otro momento juntos.

El compromiso con MasterChef Celebrity suponía jornadas de grabación de ocho horas diarias, una carga que debía sumar a su actividad musical. La decisión de retirarse llegó cuando todavía faltaban unos días para el comienzo: el lugar estaba confirmado, pero esa disponibilidad era la que debía garantizar antes de asumir la rutina del certamen.