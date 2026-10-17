Una devolución del jurado en el primer programa de MasterChef Junior terminó teniendo consecuencias fuera de la cocina. Toto, de 9 años, había preparado una hamburguesa junto a Ámbar. Cuando los chefs señalaron que era demasiado gruesa, el niño dijo que esa parte del plato la había hecho su compañera. El comentario generó críticas que después llegaron hasta él.

Ámbar lloró durante la evaluación y le contó a Verónica Lozano que temía quedar eliminada. También explicó que a la dupla le había costado comunicarse mientras cocinaba. Aunque ninguno de los participantes dejó el certamen esa noche, el intercambio entre los chicos siguió circulando en redes y Toto quedó en el centro de los cuestionamientos.

Los comentarios que hicieron llorar a Toto tras MasterChef Junior

Entre los mensajes que aparecieron después de la emisión de MasterChef Junior se leían “Re mal compañero ese Toto jajaja”, “Si tenés que elegir el primer eliminado, ¿quién sería y por qué, Toto?” y “Mal compañero ese pibito Toto, muy botón”. Las críticas apuntaban a que había señalado a Ámbar frente al jurado por la hamburguesa.

Toto no tiene acceso propio a las redes sociales, pero le pidió a su madre ver cómo había sido recibido su debut. Al encontrar mensajes ofensivos, decidió grabar un video. Visiblemente angustiado, comenzó: “Hola, ¿cómo está, comunidad? Tengo que decirles algo, que es que yo quería ver las repercusiones del programa, cómo estaba yendo, aunque no tengo acceso a las redes sociales, pero me di cuenta de que está todo mal”.

Luego explicó que ya había hablado con su compañera y pidió que dejaran de atacarlo: “Me están hateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora. Pero no me gusta que me hagan hate. ¡Por favor, pueden parar de hacerlo! Acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí”.

Su madre aclaró cómo el niño había llegado a leer esos comentarios y precisó que los vio en Instagram, no en X: “Soy su mamá. Él no maneja redes ni tiene teléfono. Quiso ver la repercusión de su participación en Instagram (no en X), muy alegre, esperando ver mensajes lindos. Y cuando vio que no, me pidió enviar ese mensaje. Ya está expuesto desde el día 1 que empezó un reality”.

La respuesta de la madre de Toto y lo que, según ella, no se vio al aire

Los cuestionamientos continuaron incluso después de MasterChef Junior. Ante el comentario “¡Qué lo eduquen bien en la casa! El pibito muy, pero muy maleducado. Claramente tienen que criticar a los padres, no a él, eso sí”, la madre de Toto respondió con una explicación sobre lo ocurrido durante la grabación.

“Hola, Lucas. Toto es por lejos el nene más educado que conozco. Tiene AACC (Altas Capacidades Intelectuales) y por este motivo y los nervios quiso ‘justificar’. Se acercó a darle un abrazo a Ámbar mientras lloraba y también le dijo palabras lindas, pero eso no lo mostraron. Duele ver esto”, escribió. Según su relato, la emisión no incluyó ese acercamiento de Toto a su compañera.

También confirmó que el niño reconoció que no estuvo bien señalarla frente a los chefs: “Soy su mamá y pidió perdón a Ámbar por exponerla. Está lejos de ser un mal compañero o una mala persona. Está muy triste por esta repercusión”. Más tarde, la mujer volvió a explicar desde la cuenta de Instagram de Toto cómo había visto las reacciones: “Soy su mamá. Toto no maneja sus rrss ni tiene teléfono. Anoche pidió ver sus videos que subió el canal a su ig esperando encontrar mensajes amorosos y cuando vió lo contrario se angustió mucho. Claramente que no le permití ver más pero quiso transmitir este mensaje”.

Frente a quienes pusieron en duda la forma en que el chico se expresó en el video, agregó: “Tiene un vocabulario muy rico desde chiquito porque tiene AACC pero no esta guionado ni vivimos de esto. Muy triste todo la verdad”. La madre señaló que algunas personas cambiaron de actitud después de conocer el efecto que habían tenido sus mensajes: “Pero me quedo con que muchas personas pudieron reflexionar y hasta recibí disculpas por ‘insultarlo’ y amenazarlo”.

Sin embargo, aseguró que los ataques no terminaron y que también comenzaron a cuestionarla a ella: “Increíblemente el hate sigue llegando… me dicen que soy una mala madre por exponerlo y explotarlo. Solo acompaño con amor sus deseos aunque probablemente siempre me equivoque en algo. Gracias por la empatía a quienes pueden entender más allá de lo superficial”.