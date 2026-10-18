La tercera semana de MasterChef Celebrity llevó a los participantes a preparar cupcakes dedicados a personas importantes en sus vidas. Pablo Migliore, Luciana Geuna, Pablo Giralt y Karina Mazzocco estuvieron entre los más destacados de la gala de beneficios, pero solo dos recibieron las medallas del jurado.

Luciana Geuna ganó la medalla dorada con cupcakes de naranja y cobertura de queso crema. La periodista se inspiró en sus hijos y en los cumpleaños de su infancia, cuando su madre le preparaba esa combinación de sabores. Pablo Giralt obtuvo la plateada con una masa de vainilla, crema de frutilla, arándanos y chocolate rallado, en homenaje a su abuela.

Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen evaluaron las preparaciones. Para quienes quieran probarlas en casa, ambas recetas rinden 12 cupcakes y comparten una cocción de 18 a 20 minutos a 175 °C. La diferencia está en los sabores de la masa y, sobre todo, en la decoración.

Cómo hacer los cupcakes de naranja de Luciana Geuna

Ingredientes para 12 cupcakes

Para la masa:

* 200 g de harina 0000.

* 1½ cucharadita de polvo para hornear.

* Una pizca de sal.

* 115 g de manteca blanda.

* 180 g de azúcar.

* 2 huevos.

* 2 cucharadas de ralladura de naranja.

* 60 ml de jugo de naranja recién exprimido.

* 60 ml de leche.

* 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para la cobertura:

* 115 g de manteca blanda.

* 225 g de queso crema firme y frío.

* Entre 300 y 350 g de azúcar impalpable.

* 1 cucharadita de esencia de vainilla.

* Ralladura fina de naranja para decorar. También se pueden usar cascaritas confitadas o una hojita de menta.

Preparación:

1. Precalentá el horno a 175 °C y colocá los pirotines en una bandeja para muffins. Tamizá la harina con el polvo para hornear y la sal. En otro recipiente, mezclá el jugo de naranja, la leche y la esencia de vainilla.

2. Batí la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregá los huevos de a uno e incorporá la ralladura de naranja. Sumá los ingredientes secos y los líquidos en tandas alternadas, mezclando solo hasta integrar.

3. Repartí la preparación entre los 12 pirotines y horneá durante 18 a 20 minutos. Dejá que los cupcakes se enfríen por completo antes de ponerles la cobertura.

4. Para hacer el frosting, batí la manteca hasta que esté cremosa. Añadí el queso crema frío e integrá sin batir de más. Incorporá el azúcar impalpable tamizada y la vainilla. Si la mezcla necesita más firmeza, llevala 15 minutos a la heladera.

5. Colocá la cobertura con una manga pastelera y terminá cada cupcake con un poco de ralladura fresca de naranja.

Cómo hacer los cupcakes de Pablo Giralt con frutilla, arándanos y chocolate

Ingredientes para 12 cupcakes

Para la masa de vainilla:

* 200 g de harina 0000.

* 1½ cucharadita de polvo para hornear.

* Una pizca de sal.

* 115 g de manteca blanda.

* 180 g de azúcar.

* 2 huevos.

* 120 ml de leche.

* 2 cucharaditas de esencia de vainilla.

Para la crema de frutilla y la decoración:

* 150 g de frutillas frescas.

* 115 g de manteca blanda.

* 150 g de queso crema firme y frío.

* Entre 300 y 350 g de azúcar impalpable.

* 1 cucharadita de esencia de vainilla.

* Arándanos frescos.

* Chocolate semiamargo para rallar.

Preparación

1. Procesá las frutillas y cocinalas a fuego medio durante 8 a 10 minutos, hasta que la mezcla se reduzca aproximadamente a la mitad. Dejala enfriar: se usarán 2 o 3 cucharadas para darle sabor y color a la cobertura.

2. Precalentá el horno a 175 °C. Tamizá la harina, el polvo para hornear y la sal. Aparte, batí la manteca con el azúcar hasta que esté cremosa. Incorporá los huevos de a uno y agregá las dos cucharaditas de vainilla.

3. Sumá los secos y la leche en tandas alternadas, sin batir de más. Distribuí la masa en 12 pirotines y horneá durante 18 a 20 minutos. Esperá a que se enfríen completamente antes de decorarlos.

4. Para la crema, batí la manteca y mezclala con el queso crema frío. Agregá el azúcar impalpable tamizada, una cucharadita de vainilla y 2 o 3 cucharadas de la reducción de frutilla fría. Si queda demasiado blanda para usar la manga, refrigerala 15 minutos.

5. Cubrí los cupcakes con la crema de frutilla. Terminá con arándanos frescos y chocolate semiamargo rallado por encima, tal como en la versión con la que Giralt consiguió la medalla plateada.