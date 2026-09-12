Lady Gaga se convirtió en mamá por primera vez junto a su prometido, Michael Polansky, en una noticia que sorprendió a sus millones de seguidores alrededor del mundo. La artista, de 40 años, dejó atrás su apodo de “Mother Monster” para asumir un nuevo desafío personal, aunque por ahora mantiene bajo estricta reserva todos los detalles relacionados con el nacimiento.

La llegada del bebé fue confirmada por una persona cercana a la pareja a la revista PEOPLE, mientras que Page Six también informó sobre la noticia. Los representantes de la cantante, en tanto, no brindaron declaraciones oficiales. Por el momento, tampoco se conocieron datos fundamentales como el nombre del recién nacido, su sexo, la fecha exacta del nacimiento o el lugar donde ocurrió.

El nacimiento se produjo después de un período en el que Lady Gaga decidió bajar considerablemente su exposición pública. Una de sus últimas grandes etapas profesionales fue el cierre de “The Mayhem Ball”, gira que finalizó en abril después de casi nueve meses de actividad y que incluyó un total de 86 presentaciones alrededor del mundo.

Durante esos meses de menor presencia mediática comenzaron a crecer las especulaciones alrededor de la vida privada de la cantante. Algunas versiones hablaban de un posible embarazo, mientras que otras señalaban que Lady Gaga y Michael Polansky podrían haber celebrado una boda en secreto. Según PEOPLE, el entorno de la pareja habría buscado preservar este momento lejos de la exposición.

El deseo de convertirse en madre, sin embargo, no era algo nuevo para la artista. En diciembre de 2019, al hablar sobre sus proyectos para la década siguiente, Lady Gaga había manifestado su intención de continuar desarrollándose como actriz y, al mismo tiempo, formar una familia. Tiempo después, en una entrevista con InStyle, volvió a mostrarse entusiasmada con la posibilidad de gestar y criar un hijo.

La cantante también habló sobre ese deseo en marzo de 2025 durante una entrevista con The New York Times, donde reconoció que la maternidad implicaría una transformación importante en su vida y planteó sus dudas sobre cómo compatibilizarla con una carrera profesional que comenzó a construir desde muy joven.

Lady Gaga fue mamá

En octubre de 2025, durante una aparición televisiva en Estados Unidos, Lady Gaga volvió a colocar la maternidad entre sus principales deseos. Al repasar sus proyectos personales, la artista había dejado en claro que convertirse en madre ocupaba un lugar especialmente importante entre sus planes para el futuro.

La relación entre Lady Gaga y Michael Polansky comenzó en 2020 y se consolidó rápidamente. En julio de 2024, durante los Juegos Olímpicos de París, la cantante confirmó públicamente su compromiso al presentar a Polansky como su prometido. Desde entonces, ambos mantuvieron un perfil reservado y evitaron convertir su intimidad en un espectáculo. Ahora, con la llegada de su primer hijo, la pareja atraviesa una de las etapas más importantes de su historia mientras crece la expectativa por conocer las primeras imágenes familiares.