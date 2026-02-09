La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 se destacó no solo por su música urbana sino también por una propuesta visual cuidadosamente diseñada para captar la atención desde el inicio. Benito Antonio Martínez Ocasio optó por un conjunto completamente blanco, minimalista y deportivo, que incluía una camiseta de mangas cortas, pantalones anchos, guantes y zapatillas a juego. Este outfit facilitó sus movimientos y permitió que la iluminación resaltara su figura en el escenario.

La escenografía acompañó esta estética con una ambientación caribeña que recreó playas y naturaleza isleña mediante plataformas de colores vibrantes, césped artificial y vegetación exuberante, sumando dinamismo y color al espectáculo.

Los artistas, sus looks y el apoyo a Bad Bunny

Lady Gaga aportó un contraste visual fuerte durante su interpretación de “Die With a Smile”. La artista estadounidense lució un vestido azul celeste con volados, falda asimétrica, escote en V y un gran adorno floral rojo en el hombro izquierdo. Completó su look con tacones rojos y ondas rubias que reforzaron su estilo glamoroso y teatral.

Ricky Martin también se sumó a la puesta en escena con un atuendo fresco y elegante: camisa blanca ligera de diseño cruzado y cuello amplio, pantalones a juego con cinturón beige. Su vestuario armonizó con la vegetación densa que formaba parte del entorno tropical del escenario.

La coreografía y escenografía se adaptaron para integrar a los tres artistas y a la banda, cuyos integrantes vistieron trajes burdeos y camisas celestes, completando una paleta cromática equilibrada y vibrante.

En un momento especial, la presencia de Cardi B, Karol G, Pedro Pascal, Younk Miko y Jessica Alba sumó energía y diversidad al show, mostrando un apoyo colectivo a Bad Bunny y reforzando el carácter internacional del evento.

El cierre del segmento combinó luces y efectos que destacaron tanto la escenografía como los looks principales, consolidando una de las actuaciones más memorables del Super Bowl 2026, donde música, moda y cultura se fusionaron en un espectáculo de alto nivel.

Más allá del show, Bad Bunny ha demostrado su influencia en la moda global. En los Premios Grammy 2026, donde fue reconocido por el mejor álbum, lució un esmoquin de terciopelo negro con detalles florales y accesorios clásicos que subrayaron su estatus como referente contemporáneo.

En eventos anteriores como los Latin Grammy 2025 y la Met Gala 2025, combinó estilos urbanos y elegantes, mostrando versatilidad y una constante reinvención de los códigos de moda.

Lady Gaga también reafirmó su papel de ícono fashion durante el Tour Mayhem Ball con un body negro adornado con transparencias y detalles brillantes, y en la Met Gala 2019 sorprendió con un vestido voluminoso fucsia que marcó tendencia.

Por su parte, Ricky Martin ha utilizado cada alfombra roja y escenario para expresar su identidad a través del estilo. En los MTV Video Music Awards 2025, donde recibió el Premio Ícono Latino, impactó con un look relajado pero elegante que reafirmó su posición como referente de glamour internacional.

Su trayectoria estilística incluye desde trajes clásicos hasta combinaciones audaces, como las que mostró en los Premios Lo Nuestro 2020, reflejando una identidad versátil y reconocida por la crítica y sus seguidores.