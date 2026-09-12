Soledad Silveyra continúa internada luego del accidente doméstico que sufrió días atrás y por el que debió recibir atención médica. En las últimas horas, Daniel Ambrosini compartió una nueva actualización sobre la evolución de la reconocida actriz y llevó algo de tranquilidad respecto de su estado anímico.

A través de su cuenta de X, el periodista contó que el cuadro de Solita Silveyra no presentó modificaciones importantes, aunque destacó un aspecto positivo en medio de la preocupación. “Sigue igual pero de mucho mejor ánimo”, escribió Ambrosini al referirse a la situación que atraviesa la artista.

La internación se produjo después de que Soledad Silveyra sufriera una caída que le provocó una fisura de pelvis. La lesión requiere cuidados y un período prolongado de recuperación, motivo por el cual permanece bajo seguimiento médico mientras avanza con el tratamiento indicado.

Una de las principales novedades tiene que ver con la posibilidad de una intervención quirúrgica. De acuerdo con la información difundida por Daniel Ambrosini, los médicos determinaron que Solita Silveyra no tendrá que ser operada, aunque deberá afrontar un extenso período de reposo.

“Que no será necesario operarla pero sí deberá hacer un reposo largo. Vamos Solita querida”, expresó el periodista al cerrar su publicación. El mensaje rápidamente generó repercusión entre quienes siguen de cerca la salud de la actriz y esperan novedades sobre su recuperación.

En este contexto, Soledad Silveyra cuenta además con el respaldo de sus seres queridos. Sus hijos se mantienen cerca de ella durante la internación y la acompañan en esta etapa, especialmente mientras debe cumplir con las indicaciones médicas y limitar sus actividades.

Así se encuentra Soledad Silveyra

Si bien el cuadro clínico permanece sin grandes cambios, la mejoría en el estado de ánimo aparece como un dato alentador. La actriz deberá transitar ahora una etapa de reposo y recuperación, sin la necesidad de atravesar una cirugía por la lesión en la pelvis.

Por el momento, Solita Silveyra continúa internada y bajo control médico. La información aportada por Daniel Ambrosini permite saber que la recuperación será extensa, pero también que la actriz enfrenta este momento con mayor ánimo y rodeada por su familia.