El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat está cada vez más cerca y la expectativa por conocer los detalles de la celebración no deja de crecer. En medio de los preparativos, la artista decidió compartir algunas intimidades de uno de los momentos más importantes de su vida y sorprendió especialmente al hablar del look que eligió para llegar al altar.

Durante una entrevista con el medio Frontera, la cantante dejó en claro que su vestido de novia no responderá necesariamente a la imagen tradicional que muchos imaginan. Lejos de apostar por una producción extravagante, con una cola interminable y una estética clásica, anticipó que buscará algo mucho más relajado y acorde con su personalidad.

“Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”, explicó Lali Espósito, dejando abierta la incógnita sobre el diseño definitivo.

Más allá del atuendo, la intérprete también se refirió a cómo será la celebración y quiénes tendrán el privilegio de acompañarlos. Según explicó, la intención es reunir a sus afectos más cercanos en una jornada cargada de emociones. La reunión tendrá un significado especial porque permitirá juntar a personas importantes para ambos, incluso aquellas que viven lejos.

“Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país en Argentina y viajan para esta boda”, contó. Además, reconoció que uno de los momentos que más ilusión le genera será poder compartir ese día con su madre y sus hermanos, mientras observa la felicidad de quienes la acompañan en esta nueva etapa.

La artista también se permitió reflexionar sobre el momento personal que atraviesa y cómo cambió su manera de organizar la vida con el paso de los años. A sus 35 años, aseguró que aprendió a encontrar un equilibrio entre sus compromisos profesionales y el disfrute de los vínculos personales, algo que hoy considera fundamental.

Anticipo del casamiento de Lali y Pedro

En cuanto a la posibilidad de realizar una luna de miel inmediatamente después de la boda, la respuesta fue contundente. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”, manifestó sobre los planes con Pedro Rosemblat.

Por último, Lali Espósito también habló sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su futuro marido. Sin cerrar definitivamente esa puerta, reconoció que todavía se encuentra pensando qué desea para su vida. “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”, expresó entre risas, dejando en claro que, por ahora, disfruta plenamente de esta etapa y de los preparativos de una boda que tendrá su propio estilo.