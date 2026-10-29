El ex Casi Ángeles Stefano "Yeyo" De Gregorio rompió el silencio sobre el distanciamiento de Lali Espósito. Con ella compartió años de trabajo y una amistad que trascendió la pantalla durante su paso por la ficción de Cris Morena.

En una entrevista con Fede Flowers para LAM, el actor se refirió a la boda de la cantante. Contó que no fue invitado y reconoció que el vínculo entre ambos se fue apagando con el tiempo.

"Pasaron cosas en el medio"

"Pasaron cosas en el medio, se fue cortando el vínculo", explicó cuando le preguntaron cómo le había afectado quedarse afuera del casamiento. Aunque evitó entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura, dejó en claro que la relación que tuvieron durante tantos años ya no es la misma.

"Nosotros éramos amigos de toda la vida, nuestras familias eran muy amigas, éramos familia. No me gusta hablar mucho de eso, no tengo ganas", expresó Yeyo, al recordar la cercanía que había construido con la artista desde que eran chicos.

Por qué se distanciaron

Al profundizar sobre lo sucedido, el actor intentó explicar el desgaste de la relación sin apuntar directamente contra la cantante.

"Nada en particular, quizás... formas. Amigos ya no somos, lamentablemente. Las tolerancias antes eran un poco más amplias, hoy en día está todo mucho más sensible", sostuvo, al referirse a las diferencias que pudieron haber influido en el distanciamiento.

"La rebanco a Lali"

A pesar del dolor por el final de la amistad, De Gregorio también tuvo palabras de cariño para Lali y su entorno familiar.

"La rebanco a Lali, siempre voy a querer que ella y su familia estén bien", aseguró. Y agregó una frase que reflejó el lugar que habían ocupado en su vida: "Me dolió porque siempre fue mi hermana, Majo como una vieja. Nunca los voy a dejar de apreciar y no guardo ningún resentimiento".

"Obvio que sí"

Por último, el actor dejó en claro que, pese a la distancia actual, asistiría al casamiento si recibiera una invitación.

"Obvio que sí, porque me siento parte", afirmó.

Así, Yeyo reconoció que la amistad con Lali Espósito quedó atrás, aunque aseguró que conserva el afecto por la cantante y su familia, con quienes compartió una etapa importante de su vida.