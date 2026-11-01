Lali Espósito invitó a un exnovio a su boda con Pedro Rosemblat: quién es

En la lista de invitados a su boda, Lali Espósito también hizo lugar a un vínculo que viene de la adolescencia. Peter Lanzani la acompañó en la celebración con Pedro Rosemblat y su llegada despertó recuerdos entre quienes los siguieron dentro y fuera de la ficción, cuando sus personajes y su romance real convocaban a los mismos fanáticos.

El encuentro tenía un antecedente público cercano. En agosto de 2024, los actores se habían reencontrado en el Cris Morena Day, donde recordaron su antigua relación y la repercusión que había tenido entre los seguidores. Allí, ella resumió su cariño con una frase breve: “Peter es Peter”. Él también destacó la importancia que aquel noviazgo había tenido en una etapa fundamental de sus vidas.

Para la boda del sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una antigua casona de San Telmo, Peter Lanzani eligió un traje en tonos tierra, camisa blanca y anteojos de sol. Llegó a una celebración íntima, con familiares y amigos, entre los que también estuvieron Cande Vetrano, Mery del Cerro, Dillom, Juliana Gattas y Justina Bustos. Su presencia lo sumó al círculo que acompañó a los novios durante el festejo.

El noviazgo con Lali Espósito había comenzado en 2006, durante Chiquititas sin fin, la producción de Cris Morena en la que compartían trabajo. Eran adolescentes y estuvieron juntos hasta 2010, con algunas idas y vueltas. Aquel tramo de sus vidas combinó los tiempos de los rodajes con una relación que también despertaba interés más allá de lo que sucedía en la pantalla.

En Casi Ángeles interpretaron a Mar y Thiago, una de las parejas más queridas de la tira. Los fans los bautizaron como “Laliter”, un nombre que quedó asociado a esa etapa compartida. Después de la separación, conservaron el afecto y el respeto, y construyeron una amistad. Ese vínculo explica que, tantos años después del final del romance, el actor estuviera invitado al casamiento.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat llegó después de tres años de una historia que empezó en una fiesta de Halloween. Peter Lanzani estuvo allí desde otro lugar: el de una relación que había encontrado continuidad después de la ruptura. Su asistencia permitió ver, en la misma celebración, a la pareja actual y a alguien que formó parte de los comienzos de la cantante.