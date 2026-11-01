Frente a Pedro Rosemblat, Lali Espósito leyó sus votos con una emoción que le entrecortó la voz. La escena ocurrió durante la ceremonia de casamiento en San Telmo y terminó trascendiendo en una filmación que dejó escuchar una parte de lo que la cantante eligió decirle a su marido.

El escenario fue Casa Carlos, una antigua casona donde la pareja celebró su boda el sábado 31 de octubre. Los detalles del casamiento se habían manejado con mucha reserva. Entre familiares y amigos estuvieron Peter Lanzani, Cande Vetrano, Mery del Cerro, Dillom, Juliana Gattas y Justina Bustos. El encuentro reunió así a personas de sus círculos más cercanos y a compañeros del mundo del espectáculo.

En la dedicatoria de Lali Espósito a Pedro Rosemblat se distingue la frase “Por ser tu mujer”. También se escucha “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”, un pasaje que dio lugar a distintas lecturas entre los usuarios. El audio, sin embargo, es fragmentario: no permite conocer el contexto completo de esas palabras ni asociarlas con un episodio específico de su historia.

La grabación fue realizada por un vecino que consiguió captar parte de la ceremonia y comenzó a circular pocas horas después del festejo. Los novios no habían compartido públicamente ese momento. Hasta entonces habían trascendido la primera foto de los recién casados y las imágenes de los famosos al llegar; esta vez, los seguidores pudieron escuchar a la artista durante la lectura.

La intimidad era parte de la celebración que Lali Espósito había imaginado junto a Pedro Rosemblat. Antes de casarse, explicó que quería un festejo sencillo, pensado para ellos, sus amigos y sus familias. También había hablado de la ilusión de ver a su madre, a sus hermanos y a los parientes que viajarían desde el interior para acompañarla. La boda llegó tres años después del comienzo de su historia de amor, en una fiesta de Halloween.

Entre las publicaciones sobre el casamiento, el video llevó la atención hacia un instante distinto: la emoción de la cantante al hablarle a su marido. Sus seguidores destacaron esa sensibilidad al compartirlo. La filmación dejó ver cómo atravesó la lectura, pero conservó apenas fragmentos de las palabras que, en la ceremonia, habían escuchado Pedro y los invitados reunidos en la casona.