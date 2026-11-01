Lali Espósito y Pedro Rosemblat revelaron sus planes para la luna de miel tras el casamiento

La vida de recién casados de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tendrá que hacerse un lugar entre los compromisos laborales de ambos. Antes de la boda del sábado 31 de octubre, la cantante había contado cómo imaginaba la celebración y qué pasaría con la posibilidad de tomarse unos días juntos después.

En esa previa, la artista dejó claro que tanto ella como Pedro Rosemblat tenían compromisos profesionales que les impedían tomarse un descanso inmediato. La intención de hacer una escapada seguía presente, aunque todavía no podían ponerle una fecha.

Para la celebración, su prioridad era reunir a quienes forman parte de su intimidad. En una entrevista con Frontera, Lali Espósito había explicado qué festejo quería: “Sí te puedo contar que a veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

Los traslados previstos para la celebración eran, sobre todo, los de sus afectos: “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos”. Esa reunión alimentaba su expectativa: “Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llenas de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.

Al volver sobre los días posteriores al festejo, la agenda con Pedro Rosemblat resultó bastante menos flexible: “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. Él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”.

La forma de hacerle lugar a su vida personal también había cambiado para Lali Espósito: “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

Sobre la posibilidad de tener hijos, la cantante dejó abierta una decisión personal: “Me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños”. Después de casi tres años de relación, la pareja estrenó su matrimonio con un viaje pendiente, todavía sin una fecha para hacer las valijas.