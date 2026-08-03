Lali Espósito sorprendió durante el segundo show de Rosalía en el Movistar Arena al revelar una experiencia sentimental que nunca había contado. Lo que debía ser una noche romántica con una persona española terminó con una habitación incendiada, una corrida casi desnuda por el hotel y una costosa deuda.

La consecuencia económica fue el verdadero centro de su confesión: "La cuestión, lo que voy a confesar acá es que yo fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona y que nunca me devolvió un mango. Mira qué generosa que fui. Rosalía".

El episodio ocurrió después de que ella invitara a su acompañante a pasar una noche en un hotel. "Yo salía con una persona de España. Y yo soy una persona muy generosa como buena argentina, viste que no tenemos un mango, pero te invito el mate, la cosa, la cena. Invito a esta persona que tenía un muy buen pasar. La invito yo, sudaca, que cobro en pesos. Invito a esta persona a un hotel, a pasar una hermosa noche de hotel. Yo garpaba todo, Rosi", recordó.

El peligro apareció mientras la cantante se bañaba: "Estábamos ahí, qué sé yo, pasándola bien y de pronto esta persona se prende lo que se dice un porrito que está mal adentro de una habitación de hotel. Vayan ustedes imaginándose el caos que es. Pero esta persona le chupó un huevo. Se prendió su cigarrillo. Yo me voy a bañar y cuando salgo de bañarme, estoy ahí tirada, haciéndome la diosa, qué sé yo, en remerón. Desnuda y en remerón. Ese era mi look. Y de pronto, haciéndome la diosa, empiezo a ver por el rabillo del ojo un fuego".

Al advertir lo que sucedía, Lali Espósito no tuvo tiempo de vestirse: "Fuego, llama, humo negro, todo. Y de pronto, cuando me quiero dar cuenta, está la habitación prendiéndose fuego. A lo que salgo corriendo en coño. No sé cómo explicarlo. Salgo corriendo desnuda y en remerón. Y salgo corriendo a pedir ayuda".

Antes de desarrollar la historia, había anticipado: "Voy a confesar cualquier cosa, cualquier barbaridad". Luego explicó: "Esto no lo he contado y tenía que tenía que decirlo. Esto de verdad que no lo he contado. Tiene que ver con un compatriota tuyo". También anunció: "Yo hoy voy a hablar mal de mí misma. Me voy a confesar y me voy a tirar a tierra".

Para impedir que comenzaran a buscar la identidad de su expareja, aclaró: "Tiene que ver con una persona de tu país. Salí con mucho español y mucha española, así que no vengan acá a sacar conclusiones, cuentas de quién es. Puede que no sepan. Pues ya los conozco a estos".

El hotel le cobró todos los daños y la persona responsable no colaboró con el pago. "Ni un centavo. Ahí tenés. Tanto tanto se ha dicho del pueblo argentino. Mirá si si seremos generosos los argentinos. Y ni un peso. Nada, nada, nada. Me llegó una cuenta que decía: 'Alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche'. La de la habitación entera. La habitación entera, en euros, negra, en euros", lamentó. Finalmente, Lali Espósito concluyó: "Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, eh".