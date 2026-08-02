Morena Rial podría volver a trabajar mientras continúa cumpliendo con la prisión domiciliaria. Su abogado, Alejandro Cipolla, confirmó que comenzó a analizar una alternativa para que la joven realice salidas laborales y también pidió que recupere una herramienta que utilizaba habitualmente para generar ingresos antes de su detención.

La posibilidad todavía depende de una autorización judicial y no implica una modificación automática de su situación procesal. El objetivo de la defensa es que pueda abandonar temporalmente el domicilio para desarrollar una actividad laboral, bajo las condiciones y los controles que eventualmente determine la Justicia.

Cipolla reveló los detalles de la gestión durante una entrevista en La Posta del Espectáculo. "Hoy estuve con Morena para ver si empezamos con salidas laborales. Eso empezaría a mejorar su vida, estar en la calle y trabajar. También solicité que se le habiliten las redes sociales para que pueda desempeñarse como influencer", explicó el letrado sobre los pedidos realizados.

De recibir el permiso correspondiente, Morena Rial podría retomar su actividad digital y volver a realizar promociones comerciales desde sus perfiles. Las redes sociales representaban una de sus principales vías de exposición y trabajo, por lo que recuperar el acceso le permitiría generar contenido y establecer nuevamente acuerdos publicitarios con distintas marcas o emprendimientos.

Ese antecedente, sin embargo, también estuvo acompañado por controversias. Semanas antes de su detención había promocionado un casino online señalado como ilegal. En otras oportunidades difundió los servicios de tarotistas y sacerdotisas, aunque su experiencia laboral no estuvo limitada al ámbito virtual: también fue vista atendiendo una verdulería que la había contratado.

El nuevo intento de su defensa se produjo un mes después de que le rechazaran la libertad condicional. Alejandro Cipolla volvió a asumir su representación y aseguró que buscará mejorar sus condiciones actuales, mientras sostiene que la causa permanece detenida y que todavía existen distintas cuestiones pendientes de resolución.

La eventual autorización podría tener un impacto directo sobre la rutina de Morena Rial y darle una fuente de ingresos mientras atraviesa el proceso judicial. Además de la expectativa por regresar al trabajo, la joven estaría cerca de reencontrarse con su hijo Francesco Benicio, quien actualmente permanece en Córdoba junto con integrantes de su familia paterna.