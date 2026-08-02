Rosalía convirtió el comienzo de su primer show en el Movistar Arena en una inesperada confesión pública. Antes de avanzar con sus canciones, retomó la polémica que había generado al repostear en TikTok un video de Mia Khalifa burlándose de Argentina tras la final del Mundial 2026.

Con humor, reconoció cómo cometió el error: “Madre mía que lío el otro día, yo scroleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí”. Inmediatamente asumió su responsabilidad: “Tremenda cagada. Nunca fue mi intención, la verdad, me hizo fatal lo ocurrido”.

La artista buscó despejar cualquier sospecha sobre sus sentimientos hacia el país: “¿Cómo yo podía tener un sentimiento negativo o algo por el estilo hacia un lugar que me ha hecho lo que soy?. En verdad es el lugar que me ha guiado donde estoy hoy.”

Para explicar ese vínculo, Rosalía anunció: “Y por eso hoy más que nunca quisiera compartir un recuerdo”. Entonces regresó a sus comienzos: “Fue en, si no me equivoco, 2019, que vine a actuar aquí a Argentina, fue la primera vez y eran los inicios de mi carrera. Y fue aquí en Lollapalooza.”

La cantante reconstruyó aquel debut: “Me acuerdo que abrí el show del McKeller con la canción de Piensa en tu mirada. Me acuerdo de ver toda, toda esa multitud cantando.” Incluso entonó “Me río cuando lloras” y recibió la respuesta inmediata de los presentes.

“Fue en ese Lollapalooza, según sus propias palabras, donde sintió por primera vez que había logrado algo fuera de España.” Sobre aquella sensación, expresó: “Nunca me olvidaré la, la sensación de, de alguna manera, de you made it, ¿sabes? De la primera vez que me la dieron fuera de mi país”.

Luego destacó la entrega de sus seguidores: “Los que estáis aquí no tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público que siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que sois el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantáis todas las canciones, siempre os implicáis, además no poder le ponéis todo, todo.” Después ratificó: “Nadie lo daría más que por pensar que no me importáis igual de vuelta. Porque quiero que sepáis que mi amor por Argentina, mi amor por este país sigue igual, intacto como el primer día.”

Rosalía cerró su descargo con una promesa: “Hoy yo vengo con muchísimo cariño, con mis, mis canciones y con unas ganas inmensas de entregaros todo, de daros todo. Y nada, quiero agradeceros muchísimo a todos por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por recordarme hace tantos años y por no dejarme caer nunca. Os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias por estar aquí esta noche y por compartir este conmigo.” Así, transformó el arrepentimiento en una declaración de amor al país.