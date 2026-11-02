Lali Espósito y Pedro Rosemblat decidieron compartir con sus seguidores algunos de los recuerdos más especiales de su casamiento. A través de una publicación conjunta en Instagram, los recién casados difundieron siete fotografías que permitieron conocer cómo vivieron la celebración del sábado 31 de octubre en una histórica casona del barrio porteño de San Telmo.

"Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", escribieron junto al álbum. El mensaje rápidamente despertó una ola de felicitaciones y comentarios de sus seguidores, que esperaban conocer más detalles de una boda que estuvo rodeada de misterio.

Entre las postales más románticas aparece la pareja a punto de besarse, en un espacio al aire libre decorado con vegetación y un delicado dosel de tul y encaje. También se los puede ver abrazados, sonrientes y disfrutando de la ceremonia, en imágenes que reflejan el clima íntimo que eligieron para dar este importante paso en su relación.

¡Lali y Pedro dieron el sí!

¡Lali y Pedro dieron el sí!

Uno de los detalles que no pasó inadvertido fue el vestuario de los protagonistas. Lali Espósito apostó por un vestido blanco satinado, con breteles finos, escote pronunciado y espalda descubierta, que acompañó con un largo velo de encaje. Por su parte, Pedro Rosemblat eligió un traje beige cruzado, camisa clara y una rosa negra en la solapa.

El álbum también permitió descubrir el momento de la firma del acta matrimonial. En una de las fotografías, ambos posaron frente a la pequeña mesa donde se encontraba el libro de casamiento, mientras el conductor levantaba una mano en señal de festejo. La expresión de sorpresa de los dos convirtió esa postal en una de las más espontáneas de la publicación.

Pero la celebración no quedó solamente en los momentos románticos. Ya durante la fiesta, Lali y Pedro dejaron ver su costado más divertido: en una de las imágenes, la cantante aparece subida a los hombros de su marido mientras sirve espumante sobre una torre de copas. La misma escena se repite frente a una imponente torta de varios pisos, que la artista se dispone a cortar.

¡Lali y Pedro dieron el sí!

¡Lali y Pedro dieron el sí!

Detrás de la ceremonia hubo otro protagonista especial: Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja, fue quien tuvo la responsabilidad de oficiar el casamiento. El actor y politólogo también compartió su emoción en las redes sociales con una dedicatoria: "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre". Su participación tuvo un significado especial, ya que fue quien organizó el encuentro donde Lali y Pedro se conocieron.

Así, después de casi tres años de relación y de meses de preparativos reservados, Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron mostrar una parte de su felicidad sin perder el espíritu privado de la celebración. Las imágenes permitieron conocer escenas que hasta ahora permanecían lejos de las cámaras y dejaron un mensaje que resume el comienzo de esta nueva etapa: "Aguante el amor".

¡Lali y Pedro dieron el sí!